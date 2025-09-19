Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng cho 425 cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc

Trước 1/11 sẽ chi trả xong chính sách

Tại buổi thông tin báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng 19/9, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân cho biết, theo thống kê sơ bộ, có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019 thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Bà Ngân cũng dẫn theo nghị quyết này, việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1/11. Trong 2 tháng triển khai thực hiện, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ rà soát hồ sơ, quy trình để xác định đối tượng đúng theo tinh thần của nghị quyết Chính phủ.

Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân (Ảnh: Dương Dũng).

"Do đây là quyền lợi người lao động nên Tổng Liên đoàn sẽ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện. Sau đó, các đơn vị sẽ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trong tháng 10", bà Ngân thông tin.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm, với số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy nêu trên thì dự kiến sơ bộ tổng số tiền chi sẽ hơn 400 tỷ đồng.

5 chế độ, chính sách

Theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) là một trong 5 nhóm nghỉ việc do tác động sắp xếp bộ máy được hưởng chính sách.

Theo đó, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước thời điểm ngày 15/1/2019 nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì được hưởng 5 chính sách, chế độ.

Người có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Người có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì nhóm này được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng thời, nhóm này được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Người có tuổi đời còn trên 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Bên cạnh đó, người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu theo quy định thì ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Đồng thời nhóm này còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định; được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng chính sách thôi việc.

Nhóm này sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Đồng thời cũng được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Người đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì nhóm này sẽ được hưởng chính sách, chế độ giống như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7 được lấy từ nguồn tài chính công đoàn.