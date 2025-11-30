An Giang thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trên môi trường số

Đây là hoạt động khởi đầu cho đợt cao điểm truyền thông trong Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bắt đầu từ ngày 15/11 đến 15/12 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Theo UBND tỉnh An Giang, kỷ nguyên số sẽ tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa. Đây cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội.

Ông Tống Phước Trường - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tặng quà cho gia đình văn hóa tiêu biểu thực hiện tốt bình đẳng giới (Ảnh: Thủy Tiên).

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số, như: Dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối, tống tiền…

Để tăng cường thực hiện bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên chuyển đổi số, các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh An Giang tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kỹ năng an toàn số cho phụ nữ, trẻ em; nâng cao năng lực số cho phụ nữ và trẻ em gái, giúp họ tự tin tiếp cận và sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả; xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, nhân văn, nói không với bạo lực, kỳ thị và định kiến giới...

Xuân Mai