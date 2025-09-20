Đội trưởng cứu hỏa bị kỷ luật vì đánh bạc trong thời gian nghỉ phép

Mới đây, tại TP Kumamoto (Nhật Bản), sự việc một đội trưởng đội cứu hỏa bị kỷ luật vì đánh bạc trong thời gian nghỉ ốm, gây xôn xao, tranh cãi trong dư luận.

Theo đó, vị đội trưởng đã được cấp trên duyệt phép nghỉ ốm trong ngày 7/7. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đồng nghiệp lại thấy anh đứng xếp hàng trước một tiệm pachinko (hệ thống máy đánh bạc được Chính phủ cho phép hoạt động).

Đội trưởng đội cứu hỏa bị kỷ luật vì đánh bạc trong lúc đang nghỉ ốm (Ảnh: Flash News).

Khi sự việc được trình báo lên cấp trên, đội trưởng đội cứu hỏa giải thích rằng do hôm đó là ngày 7/7, một ngày có hàng loạt số 7, nên ông quyết định đến tiệm xem có bao nhiêu người cầu may, đi chơi pachinko.

Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ thuyết phục ban lãnh đạo. Thực tế, anh đã chơi 3 tiếng tại tiệm pachinko nói trên. Vì thế, người này đã phải nhận "án" kỷ luật bằng hình thức cắt giảm 1/10 lương trong 3 tháng.

Sở Cứu hỏa TP Kumamoto tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa sự việc tái diễn đối với tất cả nhân viên và sẽ cố gắng hết sức để khôi phục lòng tin của người dân”.