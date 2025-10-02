Nữ lao công bị sa thải vì làm việc... 17 giờ mỗi ngày

Vụ kiện của một nữ nhân viên lao công người Anh gây sửng sốt (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Năm 2024, Bà Mulikat Ogumodede bị công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp vệ sinh Churchill Contract Services sa thải, sau khi công ty này phát hiện bà làm việc tới 17 giờ mỗi ngày suốt 16 năm.

Từ năm 2004 đến năm 2024, bà Mulikat được công ty Churchill Contract Services phân công dọn dẹp vệ sinh tại một trụ sở của ngân hàng Deutsche Bank, ca làm của bà Mulikat từ 8h sáng đến 5h chiều.

Năm 2008, bà Mulikat còn bí mật nhận thêm công việc dọn dẹp ca đêm tại Tòa nhà Nghị viện Anh, thời gian từ 10h đêm đến 6h sáng hôm sau. Công việc thứ hai này được bà Mulikat ký hợp đồng lao động toàn thời gian với một công ty dọn dẹp vệ sinh khác.

Suốt 16 năm, bà Mulikat đã làm việc đều đặn 5 ngày mỗi tuần ở cả hai công ty nhưng giấu kín thông tin này. Đến năm 2024, khi công ty Churchill Contract Services tiếp quản công việc dọn dẹp vệ sinh tại Tòa nhà Nghị viện Anh và tiếp nhận toàn bộ các nhân sự vốn làm nhiệm vụ dọn dẹp tại đây. Lúc này, họ mới phát hiện bà Mulikat còn là nhân viên toàn thời gian tại một công ty khác kể từ năm 2008.

Ngay lập tức, bà Mulikat bị cho nghỉ việc dọn dẹp tại Tòa nhà Nghị viện Anh. Lý do công ty Churchill Contract Services đưa ra khi sa thải là bà đã vi phạm quy định về giới hạn giờ làm.

Bà Mulikat đã kiện công ty Churchill Contract Services vì cho rằng mình bị sa thải không chính đáng. Bà khẳng định bản thân có sức khỏe tốt, có thể đảm đương tốt hai công việc cùng lúc, bà cũng không gian lận giờ làm, không gây thiệt hại cho công ty.

Mới đây, vụ kiện được tòa án đưa ra xét xử. Tòa đã bác đơn kiện của bà Mulikat và khẳng định nhà tuyển dụng sa thải bà khỏi vị trí công việc ở Tòa nhà Nghị viện Anh là đúng quy định.

Thẩm phán khẳng định, việc bà Mulikat có thể làm việc tới 17 tiếng mỗi ngày trong vòng 16 năm liên tiếp là một điều đáng kinh ngạc.

Việc bà che giấu chuyện đảm nhận cùng lúc hai công việc toàn thời gian đã cho thấy chính bà cũng ý thức được hành vi này là không đúng.

Luật lao động tại Anh quy định người lao động cần có tối thiểu 11 giờ nghỉ ngơi giữa hai ca làm. Bà Mulikat làm việc 17 tiếng mỗi ngày và chỉ có tổng cộng 7 tiếng nghỉ ngơi là điều đáng ngại.

Thẩm phán cũng phân tích, khi người lao động không được nghỉ ngơi đầy đủ, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chính họ.

Từ đó, các sơ suất, tai nạn có thể xảy ra, gây ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính.

Thẩm phán phân tích thêm rằng, việc giới hạn thời gian làm việc của người lao động còn là để đảm bảo sự an toàn và các lợi ích khác cho cộng đồng.

Khi người lao động làm việc quá sức, họ có thể gây nên những sơ suất làm ảnh hưởng, thiệt hại tới những cá nhân khác bên ngoài công việc, tạo nên những nguy cơ cho cộng đồng.

Sau cùng, tòa khẳng định bà Mulikat không thể tiếp tục cùng lúc duy trì hai công việc như trước. Việc công ty sa thải bà khỏi vị trí công việc ở Tòa nhà Nghị viện là quyết định hợp lý.