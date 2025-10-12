Điều chỉnh vùng lương tối thiểu không có nghĩa DN phải đồng loạt tăng lương

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Nội vụ sớm đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu năm 2026. Trong đó, thành phố kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II đối với các xã: Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo thuộc địa bàn TPHCM.

Đồng thời, UBND TPHCM đề nghị Bộ Nội vụ đẩy mạnh tuyên truyền về thời gian áp dụng, các chế độ chính sách có liên quan đến việc áp dụng mức lương tối thiểu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tiền lương cho năm tài chính tiếp theo.

Theo UBND Thành phố, đối với các địa phương điều chỉnh nâng vùng lương tối thiểu cần giải thích rõ: "Mức điều chỉnh phân vùng là căn cứ quản lý, không yêu cầu doanh nghiệp phải tăng lương tương ứng theo tỷ lệ phần trăm. Việc điều chỉnh tiền lương cụ thể của người lao động vẫn dựa trên thỏa thuận, hợp đồng lao động và điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp".

Hàng chục ngàn công nhân được hưởng lợi từ đề xuất này (Ảnh minh họa: PN).

Trước đó, Liên đoàn Lao động TPHCM kiến nghị khi xây dựng Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 cần áp dụng nguyên tắc: “Các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá 1 phân vùng. Do đó, cần điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các xã, phường, đặc khu giáp ranh vùng I”.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại TPHCM, Liên đoàn Lao động Thành phố đề xuất điều chỉnh vùng lương đối với các xã, phường, đặc khu như sau:

Trên cơ sở kiến nghị của Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Nội vụ TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Kết quả, UBND 6 xã được đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đều thống nhất với đề xuất này.

UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức lấy ý kiến 56 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thì có 14/56 đơn vị đề nghị nâng thành vùng I, 42/56 đơn vị đề nghị nâng thành vùng II. Từ đó, UBND đặc khu Côn Đảo thống nhất với đề xuất nâng thành vùng II.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cũng cơ bản thống nhất với đề xuất trên.

Tuy nhiên, ban quản lý đề nghị dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 cần có hướng dẫn, quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các địa phương sau sắp xếp có điều chỉnh phân vùng dẫn đến có khoảng cách chênh lệch tiền lương vùng khá lớn.

Trong các khu công nghiệp do ban này quản lý có khu công nghiệp Châu Đức tọa lạc trên địa bàn các xã Nghĩa Thành và Ngãi Giao (2/6 xã được đề xuất điều chỉnh từ vùng III lên vùng II), xã Châu Pha và phường Tân Thành (tiền lương tối thiểu vùng I).

Tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 quy định: “Người sử dụng lao động hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp nằm trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất”.

Như vậy, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Đức phải áp dụng tiền lương tối thiểu vùng I.

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, việc này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TPHCM (VCCI-HCM) cũng đồng thuận với chủ trương rà soát, cập nhật phân vùng lương tối thiểu để phản ánh đúng điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn.

Tuy nhiên, VCCI-HCM góp ý: “Việc điều chỉnh cần thận trọng, có căn cứ định lượng rõ ràng và bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động”.