Diễn viên, vũ công phấn khởi nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Dân trí Để duy trì cuộc sống trong mùa dịch Covid-19, nhiều diễn viên phải sống chắt bóp, thậm chí bươn chải đủ nghề. Họ rất phấn khởi khi được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Trung Thành (SN 1978), diễn viên Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An là một trong những người thuộc diện được nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

"Cả hai vợ chồng tôi đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hơn một năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là nỗi lo tiền sinh hoạt, tiền đóng học cho con… Tôi phải chắt bóp, tính toán kỹ lưỡng để không chi tiêu lãng phí", chị Nguyễn Thị Trung Thành cho biết.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều diễn viên phải nghỉ việc.

Cuộc sống ở thành phố càng khó khăn hơn với những trường hợp như chị Nguyễn Thị Trung Thành, khi gia đình không có đất canh tác hay chăn nuôi được gì để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian giãn cách, chị ở nhà, vừa trông nom cậu con trai 7 tuổi, vừa tập luyện và trau dồi kỹ năng biểu diễn với chồng...

Chị Nguyễn Thị Trung Thành dự tính nếu trong thời gian tới không thể đi diễn thì chị sẽ liên hệ với bạn bè bán hàng online hoặc tìm một công việc phụ gì đó để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Từ khi nghe thông tin về gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68, chị Nguyễn Thị Trung Thành đã làm hồ sơ. Chị và một số đồng nghiệp rất vui mừng khi vừa được nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng.

Chị Quế Thị Thương, diễn viên đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An, thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An chia sẻ: "2 năm nay do tình hình dịch bệnh, tôi và anh chị em trong đoàn không thể đi làm nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Ngoài hai con, gia đình tôi còn phải nuôi cha mẹ nữa nên cuộc sống rất chật vật".

Từ khi không đi diễn, chị Quế Thị Thương chuyển sang nuôi lợn để kiếm thêm thu nhập. Sau thời gian không lâu hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp lên Sở Văn hóa - Thể thao, chị Thương đã nhận được gói hỗ trợ.

"Đã 2 năm nay không đi diễn thực sự tôi rất nhớ nghề, hi vọng trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ ổn định để được tìm niềm vui và thu nhập", chị Quế Thị Thương mong muốn.

Chị Nguyễn Thị Trung Thành, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An mừng khi được nhận tiền hỗ trợ.

Nghệ An có 66 viên chức hoạt động nghệ thuật (trong đó có 12 người không đủ điều kiện hỗ trợ vì lý do hồ sơ không thể hiện thuộc đối tượng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV). Hiện UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ của 54 người với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 200 triệu đồng.

Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, phía đơn vị đã hoàn thành xong việc chi trả cho các viên chức hoạt động nghệ thuật bằng cách chuyển tiền qua tài khoản của các cá nhân.

"Quan điểm của Sở là không được bỏ sót bất cứ ai và cố gắng một cách nhanh nhất, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng được nhận sớm gói hỗ trợ. Tuy nhiên, việc rà soát hồ sơ phải trách nhiệm, thận trọng, tránh tình trạng nhầm đối tượng thụ hưởng", bà Hạnh nêu rõ quan điểm.

Ông Dương Duy Tiến, Phó phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, cho biết: "Trong danh sách 2 đợt, có 54 viên chức hoạt động nghệ thuật được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Hiện cả 54 người đã được cấp tiền. Sau khi nhận được gói hỗ trợ nhiều diễn viên, nghệ sĩ rất phấn khởi, vui mừng".

Nguyễn Tú