Dịch vụ báo hiếu cha mẹ đắt khách, doanh nghiệp kiếm bộn tiền dịp Tết

Đại diện một công ty chuyên dịch vụ báo hiếu cho hay doanh nghiệp nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng Việt kiều, lao động xa xứ từ ngày đầu hoạt động. Điều đó cho thấy nhu cầu lớn với dịch vụ nhờ chăm sóc người thân.

“Nhiều khách hàng của chúng tôi chủ động liên hệ, đặt lịch báo hiếu sớm, từ trước Tết, thậm chí đề xuất thêm những dịch vụ chưa có trong danh mục.

Nắm bắt nhu cầu đó, đơn vị lựa chọn hướng đi chậm nhưng chắc, ưu tiên chuẩn hóa quy trình, đào tạo kỹ đội ngũ nhân sự và xây dựng các kịch bản chăm sóc cá thể hóa với từng gia đình để mỗi lần thăm hỏi đều diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa”, người này chia sẻ.

Nghề báo hiếu dịp Tết thu hút sự quan tâm của nhiều người (Ảnh minh họa: Freepik).

Công ty hiện cung cấp 3 nhóm dịch vụ chính. Đầu tiên là gói "Tết báo hiếu", bao gồm thăm hỏi, gửi lời chúc, biếu quà và dâng lễ Tết tới cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Bên cạnh đó có dịch vụ đưa rước, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển an toàn trong những ngày cận Tết như đi chùa, thăm họ hàng, mua sắm hoặc dự họp mặt gia đình.

Cao hơn còn có gói báo hiếu theo nhu cầu, được thiết kế linh hoạt theo hoàn cảnh từng gia đình, từ thăm nom định kỳ, hỗ trợ sinh hoạt đến mua sắm, khám bệnh.

Các gói dịch vụ được xây dựng dựa trên tiêu chí chi phí hợp lý, quy trình nghiêm túc và đặt sự an tâm của gia đình lên hàng đầu.

Đại diện đơn vị kinh doanh tâm niệm không đơn thuần bán dịch vụ, mà mong giúp những người con ở xa thực sự yên lòng khi biết cha mẹ vẫn được quan tâm, chăm sóc đầy đủ. Qua đó, cả cha mẹ và con cháu vẫn cảm nhận được chữ hiếu, dù con cái không thể trực tiếp ở bên.

Mức giá dịch vụ dịp Tết hiện dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy nội dung và nhu cầu cụ thể. Trong đó, các gói thăm nom kết hợp biếu quà, theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe của người thân là lựa chọn phổ biến nhất. Gói dịch vụ này vừa phù hợp tài chính vừa đảm bảo cơ bản trách nhiệm của người con xa nhà.

Trong quá trình hoạt động, đại diện công ty cung cấp dịch vụ kể nhiều kỷ niệm khiến đội ngũ xúc động.

“Có những gia đình ban đầu còn e dè khi có người lạ đến thăm. Nhưng khi biết đó là tấm lòng của con cái gửi gắm, nhiều cha mẹ đã rơi nước mắt, khiến chúng tôi cũng xúc động theo. Chứng kiến những cảnh đó, chúng tôi tin rằng đây là một dịch vụ nhân văn và đó là động lực để tiếp tục công việc”, vị đại diện nói.

Đơn vị cho rằng dịch vụ báo hiếu trọn gói không làm thay đổi bản chất của chữ Hiếu mà giúp giới trẻ thể hiện lòng hiếu thảo đầy đủ và phù hợp hơn trong bối cảnh mới.

Mức giá của dịch vụ báo hiếu dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Một khách hàng lựa chọn dịch vụ chia sẻ quan niệm, hiếu không chỉ nằm ở lời nói hay vật chất, mà ở hành động cụ thể, đúng lúc, thật tâm và có trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Trước nhu cầu ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã mở rộng nhiều gói sản phẩm khác như chăm sóc định kỳ cho người cao tuổi, báo hiếu trong các dịp giỗ chạp, viếng mộ phần, tang lễ. Những gói báo hiếu dành cho doanh nghiệp cũng được phát triển như một chính sách phúc lợi nhân văn với nhân viên.