Đánh thức tiềm năng văn hóa giúp dân bản thoát nghèo bền vững

Tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu những mái nhà gỗ truyền thống, nếp sinh hoạt văn hóa bản địa cùng ẩm thực đặc trưng đang trở thành “điểm nhấn” thu hút du khách. Phong trào khôi phục và phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng đang tạo nên một luồng sinh khí mới cho kinh tế địa phương.

Không ít hộ gia đình đã nhanh nhạy kết hợp bán sản phẩm thủ công với dịch vụ lưu trú, ăn uống tại chỗ. Mô hình này không chỉ giúp họ gìn giữ nghề của cha ông mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Đây là bước đi quan trọng, vừa đa dạng hóa sinh kế, vừa từng bước định hình thương hiệu du lịch cộng đồng đặc sắc cho phường Tân Phong nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Nhờ học được cách làm các món ẩm thực đặc trưng của dân tộc Giáy bài bản, gia đình bà Hoàng Thị Bình, bản San Thàng có thêm thu nhập ổn định (Ảnh: Hồng Linh).

Cũng như nhiều phụ nữ khác trong bản San Thàng, trước đây bà Hoàng Thị Bình chỉ biết nấu ăn theo cách truyền thống, chưa từng nghĩ đó có thể là một nghề.

"Nhờ được tham gia lớp dạy nghề do Nhà nước tổ chức, tôi học được cách làm các món ẩm thực đặc trưng của dân tộc Giáy bài bản hơn, biết tính toán chi phí, giá bán. Giờ đây, nhờ nghề này mà gia đình tôi có thêm thu nhập ổn định. Tôi cũng đang dạy lại cho các con, các cháu để giữ nghề gắn với phát triển du lịch cộng đồng", bà Hoàng Thị Bình phấn khởi chia sẻ.

Xác định người dân tộc thiểu số là chủ thể trong quá trình phát triển, tỉnh Lai Châu luôn ưu tiên nguồn lực, thiết kế chính sách hướng đến giải quyết các bài toán căn cơ về sinh kế, hạ tầng, giáo dục, y tế và văn hóa.

Tại xã Tân Phong cũng như nhiều xã đồng bào dân tộc thiểu số tại Lai Châu hiện nay, những giá trị văn hóa bản địa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành động lực giúp người dân nâng cao thu nhập, mở ra hướng đi thoát nghèo bền vững.

Bảo Châu