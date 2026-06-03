Đề xuất giảm mức đóng công đoàn phí xuống còn 0,5% tiền lương

Tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV ngày 3/6, các đại biểu nghe dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trình bày báo cáo, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết dự thảo Điều lệ khóa XIV có những điều chỉnh quan trọng về tài chính nhằm phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất sửa quy định về tỷ lệ đóng công đoàn phí. Cụ thể, tại điểm a, khoản 1, Điều 23, dự thảo đề xuất giảm mức đóng công đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đề xuất sửa quy định về đối tượng đóng 2% kinh phí công đoàn để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Công đoàn năm 2024.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định “hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam dự toán và quyết toán tài chính công đoàn của Công đoàn Việt Nam” để phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhìn lại nhiệm kỳ trước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII (gồm 11 Chương, 45 Điều) được thông qua ngày 3/12/2023 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp các cấp công đoàn đạt nhiều kết quả quan trọng trong giai đoạn 2023-2026. Tuy nhiên, để phù hợp với mô hình tổ chức theo chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước trong tình hình mới, việc sửa đổi, bổ sung điều lệ là yêu cầu tất yếu.

Theo đó, dự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XIV được thiết kế với bố cục gồm 9 chương và 31 điều, giảm 2 chương và 14 điều so với khóa XIII.

Sự tinh gọn này thể hiện rõ qua việc không đưa vào dự thảo các quy định cứng về các loại hình công đoàn cấp cơ sở. Thay vào đó, việc quy định loại hình cụ thể sẽ được giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động hướng dẫn thi hành, tạo sự linh hoạt trong quá trình áp dụng.

Dự thảo cũng kết thúc 6 điều quy định về công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung 2 điều mới quy định về các mô hình tổ chức đặc thù, bao gồm: Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn xã, phường, đặc khu, công đoàn liên xã, phường; Công đoàn các khu công nghiệp; Công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương; Công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng, đại học khác; Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam; và Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh, dự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XIV là sản phẩm của một quá trình chuẩn bị công phu, dân chủ và trí tuệ.

Tính đến nay, dự thảo đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp. Tiểu ban Điều lệ Công đoàn đã kịp thời nghiên cứu, tiếp thu. Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã cho ý kiến tại nhiều kỳ họp, và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thảo luận, thông qua tại 3 kỳ họp liên tiếp.

Đặc biệt, trước khi trình ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, dự thảo đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và các ban xây dựng Đảng ở Trung ương thẩm định, cho ý kiến kỹ lưỡng.