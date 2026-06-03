Xuất hiện bông sen hiếm gặp ở quê Bác

Những ngày cuối tháng 5, đầm sen của gia đình anh Trần Công Ngà (SN 1986, trú xã Kim Liên, Nghệ An) rực rỡ với hàng vạn bông sen đồng loạt khoe sắc. Đặc biệt, sự xuất hiện của một bông sen Tịnh Đế hiếm thấy.

Từ tờ mờ sáng, vợ chồng anh Ngà xuống đầm thu hoạch những bông sen vừa hé nở để kịp giao cho thương lái và khách hàng đã đặt mua từ trước. "Thông thường phải cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sen mới nở rộ. Năm nay thời tiết thuận lợi nên sen phát triển nhanh hơn, cho hoa sớm", anh Ngà chia sẻ.

Chị Thế chèo thuyền ra đầm cắt sen cung cấp cho khách hàng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhờ sen nở sớm trong khi nguồn cung trên thị trường còn hạn chế, giá bán sen năm nay khá cao. Tùy thuộc vào giống và kích thước, mỗi bông sen được bán lẻ với giá 7.000-8.000 đồng. Với sản lượng khoảng 500 bông mỗi ngày, đầm sen mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Ngà trong mùa cao điểm.

Ngoài các giống sen truyền thống, gia đình anh Ngà còn trồng nhiều loại sen có màu sắc, hình dáng khác nhau nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng. Những năm gần đây, gia đình anh Ngà còn phát triển thêm dịch vụ tham quan, chụp ảnh giữa đầm sen, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể trong mùa hè.

Vợ chồng anh Ngà thu hoạch sen (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Ngà cho biết bông sen Tịnh Đế đặc biệt trong đầm được phát hiện từ khi còn nụ nhỏ. Sau 6-7 ngày phát triển, hai bông hoa cùng nở trên một cuống. "Tôi trồng sen nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp sen Tịnh Đế. Sau khi biết tin, nhiều người đã tìm đến xem và chụp ảnh", anh Ngà nói.

Theo quan niệm dân gian, sen Tịnh Đế là biểu tượng của sự hòa hợp, may mắn và những điều tốt đẹp, do đó luôn thu hút sự quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Sự xuất hiện của bông sen đặc biệt này càng khiến đầm sen ở Kim Liên trở nên nổi tiếng hơn trong những ngày đầu mùa. "Sen năm nay vừa được mùa, được giá nên gia đình rất phấn khởi. Chúng tôi tiếp tục chăm sóc để sen cho hoa kéo dài trong nhiều tháng tới, phục vụ nhu cầu của khách hàng và du khách", anh Ngà cho biết.

Theo anh Trần Công Ngà, sen Tịnh Đế thực chất là một dạng đột biến tự nhiên của cây sen, khi hai bông hoa cùng mọc trên một cuống. Hiện tượng này rất hiếm gặp.

Bông sen Tịnh Đế hiếm gặp được phát hiện giữa đầm sen của gia đình anh Ngà (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Theo cách giải thích khoa học thì đây là sen đột biến. Tuy nhiên, từ xa xưa người dân thường gọi là sen Tịnh Đế và xem đây là loài hoa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Bởi hiếm gặp nên mỗi khi xuất hiện đều được mọi người quan tâm", anh Ngà chia sẻ.

Trong quan niệm dân gian, sen Tịnh Đế tượng trưng cho sự gắn kết, hòa hợp và viên mãn. Hình ảnh hai bông sen chung một cuống từng đi vào ca dao: "Bao giờ cho được thành đôi/Như sen Tịnh Đế hai bông một chồi".

Bà Nguyễn Thị Vân, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp xã Kim Liên, đánh giá mô hình trồng sen của gia đình anh Ngà mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập gấp 2-3 lần so với canh tác lúa trên cùng diện tích.

Ngoài việc cung cấp hoa sen cho Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình anh Ngà còn bán hoa cho khách sỉ, khách lẻ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Vợ chồng anh còn sản xuất, cung ứng giống sen cho nhiều địa phương, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ trồng sen.