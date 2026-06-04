Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, nâng số ngày nghỉ lên 4

Đây là một trong những đề xuất được nêu tại báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước tại phiên trọng thể của đại hội sáng 4/6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn (Ảnh: Hải Nguyễn).

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp, lựa chọn 5 nhóm vấn đề lớn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2/9 đến 5/9).

Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đoàn viên, lao động kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Ngoài ra, các kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân; Tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động; Triển khai và đảm bảo tuân thủ, thực hiện chính sách, pháp luật... cũng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu tại đại hội.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, công chức, viên chức, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ năm 2026 lên 12 ngày.

Trước đó, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kiến nghị bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, để kéo dài dịp nghỉ từ 2/9 đến hết ngày 5/9, tạo cơ hội cho công nhân, lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.