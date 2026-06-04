Loại cây cho lãi gấp 6 lần trồng mía, lão nông “đút túi” nửa tỷ đồng/năm

Trong khoảng sân trước nhà, ông Trần Thế Xanh (66 tuổi, trú thôn Mỹ Quang, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cùng 5 lao động khác đang tất bật cắt tỉa những củ riềng đỏ vừa thu hoạch.

“Với 2ha riềng đỏ, gia đình tôi thu hoạch rải vụ quanh năm. Sau khi trừ chi phí sản xuất và tiền thuê nhân công, mỗi năm tôi lãi khoảng 500 triệu đồng”, ông Xanh trò chuyện.

Ông Trần Thế Xanh có nguồn thu nhập nửa tỷ đồng từ trồng cây riềng đỏ (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Xanh từng công tác trong ngành khoáng sản, còn vợ là giáo viên. Sau khi nghỉ hưu ông không chọn cuộc sống nghỉ ngơi, an nhàn mà trên diện tích đất sản xuất của gia đình, vợ chồng ông tiếp tục gắn bó với nghề nông để tăng thu nhập.

Theo ông Xanh, trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng mía và sắn. Tuy nhiên, năng suất và giá trị kinh tế từ các loại cây trồng này không như kỳ vọng, khiến ông luôn trăn trở tìm hướng đi mới.

Năm 2021, trong một lần trò chuyện với người bạn ở tỉnh Sơn La, ông được giới thiệu về mô hình trồng riềng đỏ cho hiệu quả kinh tế cao. Không ngần ngại, ông quyết định thử sức với loại cây còn khá mới mẻ ở địa phương.

“Khi đó, ở đây hầu như chưa ai trồng riềng đỏ mà chỉ trồng riềng trắng hoặc mía, sắn. Dù chưa nắm được kỹ thuật chăm sóc nhưng tôi vẫn “đánh cược” mua 3 tấn giống về trồng thử trên diện tích 0,5ha”, ông Xanh nhớ lại.

Sau khi xuống giống, ông dành thời gian tham quan các mô hình trồng riềng đỏ ở nhiều địa phương, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc qua sách báo, truyền hình và Internet.

Cây riềng đỏ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại xã Thăng Bình (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Xanh cho biết so với các loại cây trồng truyền thống như mía, sắn hay lúa, riềng đỏ có nhiều ưu điểm nổi bật. Cây không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, ít chịu tác động bởi nắng nóng hay mưa kéo dài.

“Riềng đỏ dễ trồng, nắng hay mưa cây vẫn sinh trưởng tốt. Đặc biệt, khi đến tuổi thu hoạch cũng không quá gấp gáp nên người trồng có thể chủ động sắp xếp thời gian”, ông Xanh chia sẻ.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, diện tích riềng đỏ của gia đình ông ngày càng được mở rộng. Từ 0,5ha ban đầu, đến nay ông đã phát triển lên 2ha, cho sản lượng khoảng 130 tấn củ mỗi năm.

“Bình quân 1ha mía chỉ mang lại doanh thu khoảng 80 triệu đồng, trong khi cùng diện tích đó, riềng đỏ cho nguồn thu gần 500 triệu đồng, cao gấp khoảng 6 lần”, ông Xanh nói.

Sau một năm chăm sóc, cây riềng đỏ bắt đầu cho thu hoạch. Củ riềng sau khi đào lên được làm sạch, cắt bỏ phần rễ rồi đóng bao để xuất bán. Nhờ có doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua, đầu ra của sản phẩm khá ổn định, giá bán 8.000-9.000 đồng/kg.

Cây riềng đỏ đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động ở địa phương (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngoài sản lượng từ 2ha riềng đỏ của gia đình, ông còn thu mua thêm sản phẩm của một số hộ dân trong vùng để cung ứng cho doanh nghiệp.

Ông Đào Thanh Khiết, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thăng Bình, đánh giá ông Xanh là nông dân tiêu biểu, mạnh dạn “dám nghĩ, dám làm” trong chuyển đổi cây trồng tại địa phương.

Theo ông Khiết, việc tiên phong đưa cây riềng đỏ vào sản xuất của ông Xanh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn mở ra hướng đi mới cho người dân 2 thôn Vạn Thành và Mỹ Quang.

Hiện toàn xã có khoảng 60 hộ dân tham gia trồng riềng đỏ, tổng diện tích khoảng 40ha, năng suất đạt 60-70 tấn/ha, tạo việc làm cho hơn 100 lao động ở địa phương, mức lương trung bình 250.000-400.000 đồng/người/ngày.

Ông Khiết cho biết dù là cây trồng mới nhưng riềng đỏ đang cho thấy những tín hiệu tích cực, khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt. Địa phương này đang tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất và khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích ồ ạt.