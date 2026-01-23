Đề xuất giảm phí công đoàn từ 1% tiền lương xuống mức 0,5%

Ngày 23/1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Hội nghị góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) diễn ra ngày 23/1, tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khi công đoàn phường "quản" 100.000 hội viên

Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Văn Băng, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết lần sửa đổi, bổ sung điều lệ lần này phải bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Việc sửa điều lệ cũng phải phù hợp với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn quốc tế và các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Ông Tống Văn Băng, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Việc sửa đổi, bổ sung đồng thời cần kế thừa và phát triển những nội dung của Điều lệ hiện hành đang ổn định, phát huy hiệu quả, chỉ điều chỉnh những nội dung còn bất cập, vướng mắc và bổ sung những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra”, ông Tống Văn Băng nhấn mạnh.

Theo ông Đoàn Đức Hân, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quá trình phát triển nhanh của tình hình kinh tế - xã hội đã làm xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, tác động trực tiếp và đa chiều đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Trong khi đó, quan hệ lao động tiếp tục diễn biến theo hướng khó lường. Bên cạnh đó, một số quy định của Điều lệ hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn.

Trên cơ sở dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (lần 1), ngày 21/11/2025, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành hướng dẫn lấy ý kiến các cấp công đoàn.

Đến nay, Tổng Liên đoàn đã nhận được 41 báo cáo góp ý. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao với bố cục, kết cấu và nội dung sửa đổi, bổ sung. Các góp ý đã được Tiểu ban Điều lệ Công đoàn tổng hợp để nghiên cứu, tiếp thu, song vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục thảo luận tại hội nghị.

Góp ý tại hội nghị, bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn (TPHCM), cho biết việc vận hành công đoàn phường, xã, đặc khu hiện còn nhiều khó khăn do chưa được làm rõ về chức năng, nhiệm vụ và biên chế. Trong khi đó, Công đoàn phường Sài Gòn đang quản lý 945 công đoàn cơ sở với hơn 50.000 đoàn viên.

“Trong thời gian tới, nếu TPHCM phân cấp, đưa các công đoàn cơ sở có trên 1.000 đoàn viên về công đoàn phường thì số lượng đoàn viên chúng tôi quản lý có thể lên đến khoảng 100.000 người. Đây là áp lực rất lớn đối với tổ chức công đoàn cấp phường”, bà Hà nói.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nữ cán bộ công đoàn đồng thời đề nghị làm rõ các nội dung trên và xác định rõ cán bộ công đoàn phường, xã, đặc khu có được xem là cán bộ công đoàn chuyên trách hay không.

Ông Lê Minh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Cơ (TPHCM), cũng đề xuất mở rộng quyền cho công đoàn phường, xã, đặc khu trong việc huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, cũng như trong quản lý, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị còn góp ý các nội dung làm rõ mô hình tổ chức, nhân sự, vị trí việc làm, biên chế và cơ chế hoạt động đối với các đơn vị thuộc mô hình công đoàn đặc thù; đề xuất cơ chế thu hút, bố trí cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở phù hợp với thực tiễn; đề xuất mức đóng đoàn phí căn cứ vào tiền lương đóng bảo hiểm xã hội thay vì lương tối thiểu…

Không còn công đoàn cơ sở ở lực lượng vũ trang

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam đề cập đến việc sửa đổi một số nội dung, trong đó nổi bật là đề xuất mức đóng đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% tiền lương.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Công đoàn.

Cơ quan Tổng liên đoàn cũng đề nghị giảm số loại hình công đoàn cấp cơ sở từ 6 xuống còn 4, gồm: công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp, công đoàn cơ sở doanh nghiệp, công đoàn cơ sở hợp tác xã - liên hiệp hợp tác xã và nghiệp đoàn cơ sở.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung mô hình công đoàn đặc thù trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố hoặc công đoàn ngành Trung ương, gồm: công đoàn đơn vị sự nghiệp Trung ương, đại học quốc gia, đại học vùng; công đoàn các khu công nghiệp; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty có nhiều đoàn viên và phạm vi hoạt động rộng trên nhiều tỉnh, thành phố; công đoàn xã, phường, đặc khu.

Dự thảo cũng sửa đổi đối tượng tham gia công đoàn nhằm phù hợp với chủ trương của Đảng không tập hợp cán bộ, công chức, viên chức hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước vào Công đoàn Việt Nam.