Luật sư từng gửi 3.200 hồ sơ xin việc vẫn bị từ chối, nay thành tỷ phú

Khi đứng trước các tân cử nhân Trường Luật thuộc George Mason University vào tháng 5, Luke Nichols, 47 tuổi, mở đầu bài phát biểu bằng câu nói đã gắn liền với tên tuổi của mình: "Sinh tồn không chỉ là điều chúng ta làm trong rừng".

Người đàn ông được hàng triệu khán giả biết đến qua kênh YouTube Outdoor Boys cho rằng kỹ năng sinh tồn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, dù là nhóm lửa, mổ thịt nai giữa vùng hoang dã Alaska hay soạn thảo một văn bản pháp lý.

Cử nhân thời khủng hoảng, gửi 3.200 hồ sơ trong vô vọng

Nichols tốt nghiệp trường luật đúng thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến thị trường nhà đất Mỹ sụp đổ. Ông nhớ lại, khoảng một phần ba sinh viên luật cùng khóa không thể tìm được công việc đúng chuyên môn sau khi ra trường.

Ba tháng trước ngày tốt nghiệp, công ty luật gồm 35 luật sư nơi ông thực tập đã cho ông nghỉ việc. Đến khi tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, Nichols rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ông gửi tới 3.200 bộ hồ sơ xin việc đến các hãng luật và luật sư trên khắp nước Mỹ. Kết quả, ông nhận được 15 cuộc phỏng vấn nhưng không nhận được bất kỳ lời mời làm việc nào.

Nichols kể lại lần tham gia phỏng vấn tại bang Florida. Một đối tác trong công ty chỉ vào người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang được hướng dẫn photocopy tài liệu. Đó là một luật sư có giấy phép hành nghề và 20 năm kinh nghiệm nhưng chỉ được tuyển làm lễ tân, khi vị trí này nhận tới 300 hồ sơ ứng tuyển.

Khi được hỏi vì sao thấy mình xứng đáng nhận vị trí luật sư tập sự hơn những ứng viên khác, Nichols trả lời đùa rằng: "Vì tôi rất, rất đẹp trai".

"Tất nhiên tôi không chứng minh được điều đó", ông kể lại và cho biết mình vẫn trượt việc.

Luke Nichols, chủ kênh YouTube Outdoor Boys (Ảnh: Youtube nhân vật).

Tự mở văn phòng luật sau khi thất nghiệp

Không tìm được việc làm, Nichols lấy chứng chỉ hành nghề vào tháng 10/2009 và mở văn phòng luật riêng ngay ngày hôm sau.

Trong 13 tháng đầu tiên, ông làm việc gần như miễn phí và tiêu tốn khoảng 15.000 USD cho các chiến dịch quảng cáo không hiệu quả.

Tuy nhiên, đến tháng thứ 14, một chiến dịch quảng bá cuối cùng bất ngờ mang lại lượng khách hàng lớn. Theo Nichols, ông chỉ có thể kiên trì đến thời điểm đó nhờ thói quen tiết kiệm tiền từ nhiều năm trước.

Ông kể rằng nhân viên đầu tiên được tuyển dụng lại chính là một người bạn học cùng khóa, có thành tích học tập tốt hơn nhiều. "Anh ấy có điểm số cao, tham gia tạp chí chuyên ngành, có nhiều kỳ thực tập. Còn tôi tốt nghiệp gần cuối lớp và là người suốt ngày đi câu cá thay vì học hành", Nichols nói.

Theo ông, khác biệt giữa hai người không nằm ở năng lực mà ở khả năng tài chính. Ông nói: "Tôi có tiền trong ngân hàng, còn anh ấy có các khoản nợ".

"Tiền là tự do, là quyền lựa chọn"

Từ trải nghiệm của bản thân, Nichols khuyên các tân cử nhân nên tích lũy tài chính càng sớm càng tốt.

"Tiền là tự do, tiền là sức mạnh, tiền là sự linh hoạt", ông nói. Theo Nichols, khi những biến động bất ngờ xuất hiện, người có đủ nguồn lực để thích nghi sẽ có cơ hội phát triển, còn những người không có sự chuẩn bị dễ rơi vào thế bị động.

Sau khoảng một thập kỷ hành nghề luật tại bang Virginia, kênh Outdoor Boys phát triển mạnh đến mức vượt xa quy mô công việc luật sư của ông. Tuy nhiên, tháng 5/2025, Nichols quyết định dừng hoạt động trên YouTube.

Ông cho biết áp lực công việc và những ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này. Theo Nichols, tổng số lượt xem gia đình ông xuất hiện trên internet đã lên tới khoảng 6,5 tỷ lượt, bao gồm 2,5 tỷ lượt xem từ kênh chính và hàng tỷ lượt xem từ các nội dung được chia sẻ lại.

Khép lại bài phát biểu trước các sinh viên luật, Nichols nhắn nhủ: "Nếu may mắn có được một công việc và một khoản lương ổn định, đừng lãng phí cơ hội đó".