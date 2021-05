"Đã có hàng chục triệu lượt công nhân lao động được thăm hỏi, tặng quà"

Sáng nay 28/4, tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân thế giới, trong đó có đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam và ý nghĩa to lớn của Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Theo ông Khang, sau 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế. Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc.

Từ phương châm "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Qua các chương trình "Mái ấm Công đoàn", "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình", "Phúc lợi đoàn viên"… số công nhân lao động được chăm lo ngày càng nhiều hơn, tăng dần qua từng năm.

"Ước tính, đến nay, hàng chục triệu lượt công nhân lao động đã được thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe… trong dịp Tháng Công nhân với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng", ông Khang chia sẻ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ những chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn và sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, đã động viên công nhân viên chức lao động cả nước thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch tháng, quý, năm của đơn vị, doanh nghiệp.

"Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, hơn 1 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong sản xuất với tổng giá trị làm lợi lên tới hơn 198 nghìn tỷ đồng. Tháng Công nhân thực sự là điểm nhấn, tạo những hiệu ứng xã hội tốt đẹp về sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với công đoàn và công nhân viên chức lao động", ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ năm 2016, vào dịp Tháng Công nhân hằng năm, Tổng Liên đoàn tham mưu đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động.

Đến nay, người đứng đầu Chính phủ đã 6 lần trực tiếp gặp gỡ lắng nghe, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, bất cập trong chính sách để chăm lo tốt hơn cho công nhân, viên chức, lao động.

Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Qua đó, đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động.

Năm 2020, hơn 8.000 công đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động với 383.272 người tham gia. Các cấp công đoàn đã chủ động, phối hợp tổ chức được 3.755 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh cho 163.212 cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên...

Năm 2021 là năm thứ 2 Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được đồng thời phát động nhằm tăng cường nguồn lực, sức mạnh, giúp cho hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được gắn kết, hướng tới hiệu quả thiết thực.