Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Dân trí Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành trung ương và TP. Hà Nội.

Cần đi sâu, đi sát đời sống công nhân lao động

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới toàn bộ công nhân viên, người lao động trong cả nước.

Chủ tịch nước cho biết, trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, Ngày quốc tế lao động là dịp để công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp và các tầng lớp nhân dân lao động biểu dương lực lượng, tổ chức mít tinh, biểu tình, đấu tranh cho các khẩu hiệu đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống áp bức bóc lột, đòi độc lập tự do thống nhất đất nước.

Cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi công nhân, các tầng lớp lao động thi đua nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chung.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, giai cấp công nhân đã ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong đi đầu thực hiện khát vọng dân tộc.

"Chúng ta rất thấu hiểu sự khó khăn của công nhân lao động đã trải qua trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt với dịch Covid -19. Công nhân, lao động mất việc làm, thu nhập giảm sút, cuộc sống đối mặt với nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước rất quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành mục tiêu kép, để tạo ra nhiều việc làm, tạo sức bật cho nền kinh tế", Chủ tịch nước chia sẻ.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc kết hợp cùng lúc tổ chức 2 sự kiện là phát động Tháng Công nhân và phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Đây là sự kết hợp phù hợp thực tiễn và được mọi người đồng tình.

Nhân lễ phát động, Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị quyết 13, đảm bảo khoa học, khả thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, các cấp công đoàn cần đổi mới hoạt động, đi sâu, đi sát đời sống công nhân lao động. Vui với niềm vui của người lao động, buồn với nỗi buồn của người lao động. Kịp thời lắng nghe giải quyết vấn đề tồn tại, công nhân bức xúc.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng liên đoàn đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Tháng công nhân, để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn Tháng công nhân trong thời gian tới.

Công đoàn phải phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động, gắn với mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp về chủ đề trong Tháng công nhân và an toàn lao động.

Quang cảnh buổi lễ.

Chủ tịch nước gửi đi quyết tâm tinh thần đổi mới, quyết tâm sáng tạo, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu. Tự tin, tự giác, tự hào khi được đóng góp sức lực của mình cho đất nước.

"Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 trong khu vực và thế giới, chúng ta không được phép lơ là, chủ quan. Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động, thực hiện khuyến nghị 5K của Bộ Y tế thực hiện phòng chống dịch", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị các Bộ, Ngành, cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp phối hợp chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động. Tạo ra nhiều vật chất, tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động, tạo quan hệ lao động hài hòa, phát triển doanh nghiệp.

"Các cấp công đoàn không ngừng nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức mình thực hiện khát vọng của dân tộc. Với tinh thần của ngày quốc tế 1/5, tôi kỳ vọng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, giành được nhiều thành tích hơn nữa cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng", Chủ tịch nước nói.

"Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong an toàn, vệ sinh lao động"

Tại buổi Lễ, thay mặt Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã chính thức phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động và tham gia của an toàn vệ sinh viên".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Tại đây, Bộ trưởng cũng đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể công nhân, nhân dân lao động chung tay thực hiện tốt các giải pháp cơ bản.

Đầu tiên là việc cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết của các cấp ủy.

Trong đó các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, gồm, hàng năm: Giảm tần suất tai nạn lao động 5%; giảm tần suất tai nạn lao động chết người 4,5%; giảm tần suất tai nạn lao động thương tật nặng 4,5%, theo Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chủ động và tăng cường sự tham gia của người lao động, đặc biệt là lực lượng an toàn, vệ sinh viên trong kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nhất là trong điều kiện thường xuyên phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành và toàn thể công nhân, nhân dân lao động cần cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động để lan tỏa trong cộng đồng; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đến các đối tượng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ LĐ-TB&XH trao tặng cờ thi đua nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Chính phủ cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH đã có nghi thức Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; Tổng Liên đoàn trao tặng 5 cờ thi đua, Bộ LĐ-TB&XH trao tặng 5 cờ thi đua nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Trần Thanh