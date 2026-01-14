Nhân viên sát hại giám đốc vì vô cớ bị cắt giảm tiền thưởng cuối năm

Mới đây, dư luận tại Nhật Bản xôn xao trước sự việc một giám đốc bị nhân viên sát hại vì cắt giảm tiền thưởng cuối năm của người này.

Cảnh sát Thủ đô Tokyo cho biết sự việc xảy ra tại một chung cư ở Tokyo. Nghi phạm là cấp dưới của nạn nhân, người từng thể hiện sự bất mãn khi bị cắt giảm tiền thưởng mà không được giải thích rõ lý do.

Nghi phạm Masahiro Yamanaka (Ảnh: JiJi.com).

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 8/1, tại một chung cư thuộc khu Omori Kita, quận Ota.

Nạn nhân là ông Akihiro Kawashima (44 tuổi), giám đốc công ty, được phát hiện tử vong do bị đâm bằng dao. Nghi phạm là ông Masahiro Yamanaka (45 tuổi), nhân viên cấp dưới trong cùng công ty, người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nguồn tin điều tra cho hay trước thời điểm bị bắt, trong quá trình thẩm vấn tự nguyện, ông Yamanaka khai rằng khoản tiền thưởng vốn tương đương 1,5 tháng lương của mình đã bị giảm xuống còn 1 tháng lương. Tuy nhiên, ông không nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ công ty.

Sau quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ bảng kê tiền thưởng được chi trả vào tháng 12 năm ngoái. Tài liệu này cho thấy số tiền thưởng ông Yamanaka nhận được chỉ tương đương khoảng 1 tháng lương.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm Yamanaka khai không có ý định giết người và đang phủ nhận một phần cáo buộc. Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan.