Bàng hoàng quan hệ công việc: Từ "gài" ma túy đến sát hại đồng nghiệp

Ly kỳ dùng ma túy "gài" đồng nghiệp

Sự việc ly kỳ "gài" ma túy hòng đẩy đồng nghiệp vào tù tội xảy ra mới đây tại TPHCM làm nhiều người không biết nên khóc hay cười.

Qua điện thoại, cơ quan công an nhận cuộc gọi từ người đàn không rõ lai lịch tố giác một người phụ nữ tàng trữ ma túy trái phép. Người này cung cấp cho công an cụ thể về phương tiện, địa điểm "thủ phạm".

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện chị P.A, kinh doanh mua bán chó mèo cảnh cất giấu ma túy trên xe cũng như tại chỗ ở.

Nguyễn Văn Thêm - người "gài" ma túy đổ tội cho nữ đồng nghiệp (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra tiếp đó, lực lượng xác định một khách hàng trên mạng xã hội sử dụng tài khoản Facebook "Trần Thị Mỹ Hạnh" liên hệ chị P.A mua chó cảnh. Khi chị P.A giao chó cảnh đến, người này còn nhờ chị P.A ghé vào một địa điểm trên đường đi để nhận giúp hai bịch bánh tráng.

Khi chị P.A đến địa điểm đã hẹn để giao chó cảnh thì... công an ập đến phát hiện chị P.A tàng trữ ma túy.

Sự việc được xác định do Nguyễn Văn Thêm - là đồng nghiệp kinh doanh chó, mèo cảnh của chị P.A - cùng một người bạn lên kế hoạch trả thù chị A. do có mâu thuẫn trong công việc. Kế hoạch này được thực hiện một cách công phu như mua ma túy; gài lên xe, bỏ vào chỗ ở của nạn nhân; giả vờ đặt mua hàng, báo cơ quan công an...

Cái kết cho màn trả thù này là 5 đối tượng liên quan bị khởi tố về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Riêng hành vi gài ma túy và xe và chỗ ở để báo công an bắt giữa chị P.A nhằm trả thù cá nhân với động cơ đê hèn của Nguyễn Hữu Thêm bị khởi tố, điều tra thêm tội vu khống.

Hàng loạt vụ giết hại đồng nghiệp

Cùng thời điểm trên, dư luận bàng hoàng trước sự việc giám đốc người Trung Quốc sát hại đồng nghiệp là kế toán của công ty xảy ra tại Bình Dương. Ngày 10/4 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vị giám đốc về tội "Giết người".

Giám đốc người Trung Quốc sát hại đồng nghiệp thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, sau Tết Nguyên đán 2023, khi quay trở lại làm việc, vị giám đốc phát hiện kho hàng công ty bị thất thoát, đồng thời phát hiện kế toán là chị M. đã thành lập một công ty khác lấy tên tương tự công ty hiện tại.

Vào ngày 29/3, nhân viên công ty phát hiện chị M. tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết thương, còn vị giám đốc bỏ trốn. Thời điểm bị sát hại, chị M. đang mang thai con đầu lòng.

Sau khi bị bắt giữ, vị giám đốc khai nhận trong lúc cự cãi, do quá tức giận nên người này đã lấy dao sát hại nạn nhân.

Trước vụ việc đau lòng này, gần đây cũng xảy ra hàng loạt sự việc giết hại đồng nghiệp xuất phát từ những mâu thuẫn trong công việc, mối quan hệ.

Tại Kiên Giang, hai thầy giáo dạy thể dục xảy ra mâu thuẫn, va chạm và đánh nhau ngay tại phòng giáo viên khi xem lịch báo giảng.

Sau đó, hai người thầy nhìn nhau với "ánh mắt hình viên đạn" cùng những lời hăm dọa. Ngày hôm sau, một trong hai người là ông Phạm Thế Giáp khi đi làm cầm theo dao với lý do là phòng thân.

Phạm Thế Giáp, người giết đồng nghiệp, tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Ngay tại trường khi đang chờ học sinh đến học, cho rằng đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt xem thường và cười đểu, Giáp dùng dao đâm một nhát vào ngực. Khi người này ngã, Giáp tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa làm nạn nhân tử vong.

Tại TPHCM, TAND cấp cao xử tù chung thân với bị cáo Nguyễn Văn Được về tội giết đồng nghiệp vì... không nghe lời.

Nạn nhân là anh L.M.L., đồng nghiệp với Được. Trong quá trình làm việc, Được nói anh L. làm việc theo sự hướng dẫn của mình nhưng người này không đồng ý. Vì vậy, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cự.

Vào một ngày sẵn men rượu trong người cùng những bực dọc, Được dùng cây kéo có lưỡi bằng kim loại đầu nhọn đâm một nhát vào ngực anh L. làm người này tử vong.

Cũng tại TPHCM, cuối năm 2022, Nguyễn Ngọc Mỹ bị xử với mức án tù chung thân về tội giết người. Do cãi nhau trong lúc đánh bài ăn tiền trong thời gian ca trực khuya, Mỹ ra tay đâm chết đồng nghiệp.

Không chỉ những cãi vã, mâu thuẫn, bè phái trong môi trường làm việc, không ít mối quan hệ đồng nghiệp đi đến cái kết thương tâm người mất mạng, kẻ tù tội.

Công việc, nơi làm việc ngày càng có ý nghĩa quan trọng với mỗi người. Thậm chí, giờ đây con người còn tương tác với đồng nghiệp, nơi làm việc nhiều hơn cả vợ chồng, con cái. Mối quan hệ đồng nghiệp trở thành phần quan trọng với mỗi người nhưng khía cạnh "sống chung với đồng nghiệp" còn ít được quan tâm.

Môi trường công sở thiếu văn hóa đối thoại, phản biện sẽ dễ dẫn đến những xung đột (Ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, giám đốc một công ty phần mềm tại Bình Tân, TPHCM cho hay, môi trường làm việc của chúng ta đang thiếu văn hóa đối thoại.

"Chúng ta thiếu văn hóa tranh luận, tư duy phản biện mà thường chỉ có cãi vã, chửi lộn. Khó đối thoại, vấn đề đôi khi rất nhỏ nhưng không được hóa giải, giải quyết nên nhiều người mang "cục tức" trong người", ông Thắng bày tỏ.

Theo vị giám đốc, điều này đòi hỏi mỗi công ty phải xây dựng văn hóa đối thoại, tranh luận, phản biện, nói thẳng nói thật một cách văn minh.

Ngoài ra, ở mọi mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc, ngoài kiến thức chuyên môn, mỗi người khi đi làm rất cần học cách quản lý, kiềm chế cảm xúc.