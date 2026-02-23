Công ty lì xì hơn 6 triệu đồng, “kéo” người lao động đi làm sau Tết

Nhận lì xì tới tấp đầu năm mới

“Bổ sung thu nhập động viên khuyến khích nhân dịp đầu năm”, nội dung chuyển khoản từ công ty kèm theo số tiền lì xì hơn 6 triệu đồng khiến chị Thùy Trang (ngụ tại tỉnh Cà Mau) không tin vào mắt mình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thùy Trang, hiện công tác tại một đơn vị trong lĩnh vực viễn thông ở tỉnh Cà Mau, cho biết bản thân vừa nhận được khoản lì xì hơn 6 triệu đồng sau Tết. Đây là mức lì xì khiến chị không khỏi bất ngờ, bởi những năm trước, số tiền thường chỉ dao động từ 1 đến 2 triệu đồng.

Nữ nhân viên vui mừng vì được nhận lì xì hơn 6 triệu đồng đầu năm mới (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Thật sự tôi không nghĩ năm nay lại nhận được nhiều như vậy. Bình thường mỗi năm chỉ khoảng 1–2 triệu đồng. Năm nay, sau khi đơn vị sáp nhập, mức lì xì tăng lên đáng kể”, chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, trước Tết Nguyên đán, đơn vị cũng đã chi trả tiền thưởng với mức khoảng 25 triệu đồng cho cá nhân chị. Do mới làm việc hơn một năm và chưa vào biên chế chính thức, chị cho biết mức thưởng của mình vẫn thấp hơn so với nhiều đồng nghiệp có thâm niên lâu năm. Tuy nhiên, cả khoản thưởng trước Tết và lì xì sau Tết đều mang lại niềm vui lớn.

Khoản lì xì đầu năm, theo chị, không chỉ có giá trị về mặt tài chính mà còn mang ý nghĩa tinh thần rõ rệt. “Nhận được lì xì đầu năm khiến tôi rất bất ngờ, đang ngủ cũng tỉnh hẳn. Đây là một khởi đầu may mắn và tạo thêm động lực để tôi quay lại công việc”, chị nói.

Sau kỳ nghỉ Tết, chị Trang được nghỉ thêm một ngày do đã tham gia trực vào mùng 2 Tết và được bố trí nghỉ bù theo lịch. Nhờ đó, chị có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại ca làm việc tiếp theo.

Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), hơn 3.000 công nhân tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (TPHCM) đã trở lại làm việc, nhanh chóng ổn định dây chuyền và khôi phục nhịp sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Để động viên tinh thần người lao động, công ty quyết định lì xì đầu năm 500.000 đồng/người, dự kiến chuyển vào tài khoản nhận lương vào mùng 9 Tết (25/2). Trước đó, doanh nghiệp cũng đã chi trả đầy đủ lương, thưởng cuối năm, thưởng thêm đến tháng 14, 15 cho cá nhân có thành tích tốt, tặng quà Tết trị giá khoảng 800.000 đồng/người và tổ chức xe miễn phí đưa công nhân về quê.

Được thêm ngày nghỉ Tết

Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), 98% người lao động tại Công ty TKG TaeKwang Vina (Đồng Nai) đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở trực tiếp xuống chuyền sản xuất thăm hỏi, lì xì đầu năm 200.000 đồng/người để động viên tinh thần. Khoảng 1.000 lao động ở xa được bố trí xe đón về công ty và được nghỉ thêm nhưng vẫn hưởng đủ lương.

Công ty TKG TaeKwang Vina lì xì đầu năm đến người lao động (Ảnh: CTV).

“Để mọi người có kỳ nghỉ Tết thật ý nghĩa và trọn vẹn, công ty sẽ bắt đầu đi làm lại từ mùng 8 Tết. Mọi người không cần nộp đơn nghỉ phép cho các ngày này”, thông báo từ doanh nghiệp khiến Tuyết Tuyết (24 tuổi, ngụ tại TPHCM), nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông, không khỏi vui mừng.

Tuyết cho biết việc được nghỉ thêm sau Tết Nguyên đán là chính sách quen thuộc của công ty trong nhiều năm qua. Khi nhận được thông báo, cô thấy rất phấn khởi vì có thêm thời gian nghỉ ngơi sau kỳ nghỉ dài.

“Nếu công ty không cho nghỉ thêm thì tôi cũng dự định xin làm việc tại nhà hoặc xin nghỉ phép một ngày, vì thời điểm đầu năm thường chưa có nhiều việc”, cô chia sẻ.

Theo Tuyết, những ngày sau Tết, tâm lý chung của nhiều người lao động là vẫn còn lưu luyến không khí sum họp gia đình. Việc được nghỉ thêm một ngày giúp cô có thể sắp xếp một chuyến đi ngắn cùng người thân, thay vì chỉ ở nhà. Đồng thời, việc quay lại TPHCM muộn hơn cũng giúp cô tránh được tình trạng khan hiếm vé xe và quá tải trong những ngày cao điểm.

Thông báo lịch nghỉ Tết từ công ty của Tuyết Tuyết (Ảnh: NVCC).

Nữ nhân viên cho rằng chính sách này phù hợp với đặc thù làm việc tại các công ty truyền thông, nơi nhân viên thường xuyên phải tăng ca trong những giai đoạn cao điểm. Việc được nghỉ thêm sau Tết được xem như một hình thức bù đắp hợp lý, đồng thời tạo tâm lý thoải mái để nhân viên quay trở lại công việc với tinh thần tích cực hơn.

Dù không quá bất ngờ, việc được nghỉ thêm vẫn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp Tuyết và nhiều đồng nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bắt đầu nhịp làm việc của năm mới.