Người trẻ bám trụ lại thành phố làm việc xuyên Tết

Động lực từ mức lương "nhân ba"

TPHCM có đông lao động di cư và sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành. Vì vậy, vào dịp đầu năm, khi nhiều người về quê, thành phố thường vắng hơn ngày thường. Tuy nhiên, nhu cầu mua sắm những ngày cận Tết lại tăng mạnh, buộc nhiều doanh nghiệp phải tăng cường nhân sự để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo các doanh nghiệp, tiền lương chi trả cho người làm việc dịp Tết thường được nhân lên nhiều lần so với ngày thường, vừa để tuân thủ quy định pháp luật, vừa nhằm thu hút lao động thời vụ.

Với người lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên, mức thu nhập cao khi làm thêm dịp này trở thành lý do thuyết phục họ chọn ở lại thành phố làm việc thay vì về quê nghỉ ngơi, sum họp trong dịp lễ lớn nhất năm.

Khổng Anh Huy (SN 2005) cho biết bản thân đăng ký làm xuyên Tết từ khi lên đại học vì nơi làm việc có chính sách tăng lương và thưởng hấp dẫn.

Giờ làm thêm của Anh Huy sôi động hơn hẳn so với thường ngày (Ảnh: NVCC).

Công việc tại một chuỗi nhà hàng lớn giúp Huy nhận mức thu nhập khoảng 400.000-450.000 đồng/ngày trong dịp Tết, chưa kể thưởng, đủ để trang trải một phần học phí.

“Biết ca làm trong những ngày Tết vất vả hơn, nhưng thu nhập cao nên tôi quyết định đăng ký”, Huy chia sẻ.

Trong khi đó, Lê Phạm Ngọc Khánh, sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), thừa nhận đôi lúc cũng chạnh lòng khi thấy bạn bè được nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên, cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung vào công việc.

Nhiều lao động trẻ chọn làm xuyên Tết để hưởng lương cao (Ảnh minh họa: Thảo Quân).

Khoản thu nhập được nhân ba từ mùng 1 đến mùng 4 Tết giúp Khánh chủ động chi trả các nhu cầu cá nhân mà không cần xin trợ cấp từ gia đình. “Ở lại làm thêm dịp Tết tôi có thêm thu nhập để tự lo cho bản thân. Các anh chị quản lý còn cho chúng tôi bóc lì xì, nên đó cũng là một niềm vui nho nhỏ sau những giờ làm việc vất vả”, Khánh chia sẻ.

Cũng như nhiều sinh viên khác, Ngọc Khánh cho biết sẽ về thăm quê vào một kỳ nghỉ khác sau Tết, khi áp lực công việc đã giảm và thành phố trở lại nhịp sống thường nhật.

Đánh đổi để trải nghiệm

Mặc dù chấp nhận làm việc xuyên Tết, nhiều lao động trẻ vẫn tỏ ra tiếc nuối vì bỏ lỡ một kỳ nghỉ dài, cùng cảm giác trống vắng khi nhìn gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên qua màn hình điện thoại.

Với Ngọc Khánh, khoảnh khắc khiến cô băn khoăn về lựa chọn ở lại thành phố nhất là khi tiễn mẹ về quê vào ngày 26 Tết.

Cô gái trẻ quê Vĩnh Long hiện sống cùng mẹ tại TPHCM trong những năm học đại học. Hai năm gần đây, sau khi mẹ lên xe về quê, Khánh ở lại thành phố vì đã đăng ký làm thêm xuyên Tết.

Làm xuyên Tết ở thành phố lớn không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp người trẻ có thêm trải nghiệm (Ảnh minh họa: Văn Mạnh).

“Hồi năm ngoái mẹ có khuyên tôi nên về quê, đừng đi làm vì cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng sau khi thuyết phục, mẹ cũng đồng ý cho tôi ở lại. Mẹ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối”, Khánh chia sẻ về lần đầu tiên đưa ra quyết định này.

Theo Khánh, ngoài câu chuyện thu nhập, việc ở lại TPHCM dịp Tết cũng là một trải nghiệm đáng thử với người trẻ.

Thành phố những ngày đầu năm trở nên yên ắng lạ thường, đường phố vắng bóng xe cộ, trái ngược hoàn toàn với không khí tất bật bên trong các cửa hàng, quán xá.

Sự đông đúc của khách ngày Tết không chỉ mang lại thu nhập, mà còn đem đến cho sinh viên như Khánh và Anh Huy những trải nghiệm đặc biệt trên hành trình trưởng thành.

Chia sẻ về ca làm kéo dài trong dịp lễ, Anh Huy nói: “Khó khăn nhất là phải làm nhiều nên khá mệt, đôi lúc cũng thấy nhớ nhà. Nhưng làm việc trong môi trường năng động, nhộn nhịp cũng giúp tôi dần quên đi cảm giác đó”.

Vân Khánh