Chủ doanh nghiệp không hưởng lương phải đóng bảo hiểm xã hội ở mức nào?

Bà Nguyễn Lan Anh (ngụ tại TP Hà Nội) chia sẻ, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định chủ sở hữu (cá nhân) của công ty TNHH 1 thành viên dù không hưởng lương, vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn mức đóng đối với đối tượng này.

Bà Lan Anh thắc mắc trong trường hợp này, chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội như thế nào.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay từ ngày 1/7, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu (2.340.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (46.800.000 đồng/tháng) tại thời điểm đóng. Sau ít nhất 12 tháng thực hiện, người lao động được lựa chọn lại mức đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương làm căn cứ đóng.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định gồm 3% tiền lương nộp vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% tiền lương nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tổng cộng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% tiền lương làm căn cứ đóng.