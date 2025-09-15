Tỷ phú giàu nhất thế giới bị kiện vì phân biệt đối xử với người lao động

Công ty sản xuất xe điện Tesla do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đang đối mặt với vụ kiện do ông Scott Taub, một kỹ sư phần mềm, và bà Sofia Brander, một chuyên viên quản lý nhân sự, cùng tiến hành khởi kiện.

Ngày 12/9, ông Scott và bà Sofia đã đệ đơn ra tòa án liên bang tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Đơn kiện cáo buộc công ty Tesla ưu ái những người lao động nước ngoài sử dụng visa (thị thực) tới Mỹ làm việc, thay vì tuyển dụng cũng như duy trì việc làm ổn định cho những người Mỹ bản xứ.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk (Ảnh: Straits Times).

Theo đơn kiện, các quyết định nhân sự mà Tesla đưa ra đối với người lao động phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề visa, bởi công ty muốn cắt giảm chi trả cho các chế độ lương thưởng và phúc lợi xã hội dành cho nhân viên.

Ông Scott và bà Sofia cho rằng Tesla đã vi phạm luật liên bang về quyền công dân, khi thiên vị một cách có hệ thống trong quá trình tuyển dụng.

Trong đơn kiện, ông Scott và bà Sofia cho rằng những lao động sử dụng visa tới Mỹ làm việc được ưu tiên tuyển dụng, trong khi đó, những lao động là người Mỹ bản địa có nguy cơ bị sa thải cao hơn. Theo nguyên đơn, phân tích tỷ lệ lao động bị sa thải tại Tesla có thể nhận thấy rõ sự chênh lệch bất thường giữa hai nhóm nhân sự này.

Đơn kiện nêu rõ công ty Tesla ưu ái những nhân sự trình độ cao sử dụng visa H-1B (visa lao động không định cư, cho phép doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn trong các ngành như công nghệ, kỹ thuật, y tế, tài chính).

Trong năm 2024, Tesla tuyển dụng khoảng 1.355 nhân sự có sử dụng visa H-1B. Đồng thời, Tesla sa thải hơn 6.000 nhân sự. Trong số này, ông Scott và bà Sofia cho rằng đa số là người Mỹ bản địa.

Công ty Tesla có trụ sở chính đặt tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ. Hiện Tesla chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về vụ kiện này.

Trong trải nghiệm cá nhân, ông Scott và bà Sofia cho rằng họ từng bị Tesla từ chối tuyển dụng vì là người Mỹ bản xứ.

Ông Scott cho biết ông đã bị từ chối một vị trí việc làm tại Tesla và được cho biết rằng "vị trí này chỉ dành cho lao động sử dụng visa H-1B". Sau đó, ông ứng tuyển một vị trí khác nhưng không nhận được lời mời phỏng vấn.

Bà Sofia Brander từng ứng tuyển vào hai vị trí công việc chính thức tại Tesla nhưng không được mời phỏng vấn cho dù trước đó bà từng có hai đợt làm nhân viên thời vụ có hợp đồng với công ty.

Hiện tại chưa rõ hai nguyên đơn sẽ chứng minh ra sao về cáo buộc phân biệt đối xử có hệ thống diễn ra tại Tesla trong quy trình tuyển dụng và sa thải.

Trogn đơn kiện, ông Scott và bà Sofia yêu cầu Tesla bồi thường cho tất cả công dân Mỹ từng ứng tuyển vào các vị trí làm việc tại công ty này nhưng không được tuyển dụng hoặc đã được tuyển dụng nhưng sau đó bị sa thải.