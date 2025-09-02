Tư duy kiếm tiền từ năm lớp 1 của nữ tỷ phú USD trẻ tuổi nhất thế giới

Sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Hoa sống tại bang California, Mỹ, Lucy lớn lên trong điều kiện kinh tế gia đình không dư dả, cha mẹ cô có cách chi tiêu rất chặt chẽ. Cô luôn được cha mẹ nhắc nhở phải học tập tốt, phải chi tiêu tiết kiệm.

Chỉ cần Lucy phạm lỗi, cha mẹ sẽ tịch thu khoản tiền tiêu vặt ít ỏi của cô. Vì vậy, ngay từ nhỏ, Lucy đã có tố chất doanh nhân, cô “khởi nghiệp” kinh doanh ngay từ năm... lớp 1 để tự tạo ra thêm tiền tiêu vặt cho mình.

Nữ tỷ phú USD trẻ tuổi nhất thế giới Lucy Guo (Ảnh: CNBC).

Dám “đánh cược” tương lai từ năm 20 tuổi

Trong suốt hành trình trưởng thành, Lucy luôn nỗ lực học tập, đạt thành tích tốt để cha mẹ không phải nhắc nhở, phiền lòng vì cô. Thấy con gái thông minh, có năng lực học toán tốt, cha mẹ Lucy thường đưa cô đi tham dự những cuộc thi toán dành cho thiếu nhi, để cả cha mẹ và con cùng biết năng lực của con ở đâu.

Chính điều này đã dần đưa Lucy tới với lĩnh vực khoa học máy tính và tương tác người - máy. Về sau, Lucy theo học chuyên ngành này tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Nhưng cô bỏ học giữa chừng khi chỉ còn một năm nữa là hoàn tất việc học. Điều này khiến cha mẹ cô rất thất vọng bởi họ có quan điểm truyền thống, luôn hy vọng con mình sẽ là người học hành "đến nơi đến chốn".

"Cha mẹ đã hy sinh mọi thứ để tôi có một tương lai tốt đẹp hơn trên đất Mỹ. Đối với cha mẹ tôi, học vấn chính là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội. Vì vậy, việc thấy tôi không kiên trì học tập đến cùng thoạt tiên khiến họ cảm thấy sững sờ và đau lòng", Lucy cho hay.

Năm 2014, Lucy bỏ dở việc học đại học, để theo đuổi chương trình Học bổng Thiel do tỷ phú người Mỹ Peter Thiel tiến hành. Chương trình này dành cho những thanh niên đáp ứng được các tiêu chí của Học bổng Thiel khoản tiền lên tới 200.000 USD, để họ tự do theo đuổi những ý tưởng khởi nghiệp.

Đối với Lucy, việc bỏ học để theo đuổi chương trình Học bổng Thiel là một cuộc đánh cược. Cô muốn mạo hiểm để gây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.

Sau khi bỏ dở việc học đại học, Lucy thực tập và làm việc tại nhiều công ty lớn như Facebook, Snapchat, Quora. Đến năm 2016, Lucy đồng sáng lập công ty Scale AI.

Trong năm nay, Scale AI được Meta - "gã khổng lồ” trong lĩnh vực công nghệ - mua lại và định giá 25 tỷ USD. Thương vụ sáp nhập này nhanh chóng đưa cô gái 30 tuổi vào danh sách tỷ phú USD. Hiện tại, Lucy vận hành công ty Passes, một nền tảng hỗ trợ sáng tạo các nội dung có trả phí.

Ngoài ra, Lucy còn sáng lập công ty Backend Ventures chuyên đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Tư duy kiếm tiền tồn tại ở Lucy Guo như một bản năng (Ảnh: CNBC).

Tư duy kiếm tiền hình thành từ năm... lớp 1

Tố chất doanh nhân xuất hiện ở Lucy Guo một cách tự nhiên ngay từ khi cô học lớp 1. Vì cha mẹ sống tằn tiện và cũng không thể cho con nhiều tiền tiêu vặt, cô sớm tự tìm cách kiếm tiền ở trường.

Lucy mua qua bán lại các thẻ bài Pokemon đang gây sốt ở thời điểm bấy giờ, rồi hưởng lãi chênh lệch. Khi có thêm tiền vốn, cô mua các món dụng cụ học tập bắt mắt hoặc bất cứ thứ gì mà cô cho rằng hấp dẫn các bạn học, Lucy bán lại cho các bạn với mức giá nhỉnh hơn.

Khi học lớp 2, Lucy tự mở tài khoản ngân hàng để tiện giao dịch và tiết kiệm tiền. Kỹ năng kiếm tiền của Lucy liên tục gia tăng về cấp độ qua năm tháng.

Thích chơi trò chơi điện tử, Lucy thường bán lại các nhân vật, bảo vật, tiền tệ trong “game” cho những người chơi khác. Những thứ này đều là ảo nhưng tiền cô thu về là thật.

Khi bắt đầu biết tới lập trình, Lucy tìm ra những "mánh" để giúp người chơi vượt qua thử thách, "lên bàn" một cách dễ dàng hơn. Đương nhiên sự trợ giúp của Lucy phải được người chơi đáp lại bằng... tiền mặt.

Càng nhiều kinh nghiệm, Lucy càng nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền từ không gian mạng, từ việc hỗ trợ mở các website, cho tới việc sáng tạo nên những công cụ marketing online... Dần dần kỹ năng và tư duy kiếm tiền của Lucy trở nên chuyên nghiệp.

Niềm vui duy nhất đến từ chiếc máy tính

Lucy tin rằng thành công trong sự nghiệp của cô xuất phát từ tình yêu cô dành cho trò chơi điện tử. Chính việc thường xuyên sử dụng máy tính để chơi game đã khiến cô có cảm hứng lớn với khoa học máy tính.

"Tôi là người khá hướng ngoại, nhưng tôi lại không phải người hấp dẫn được những người xung quanh. Tôi cũng không được cha mẹ cho phép chạy theo các cuộc vui. Vì vậy, tôi đã có nhiều năm tháng trưởng thành chỉ ở nhà bên chiếc máy tính. Niềm vui duy nhất mà tôi có được thực sự đến từ chiếc máy tính", Lucy chia sẻ.

Lucy thấy rằng những thiếu niên thích chơi trò chơi điện tử cũng thường “đau đáu” tìm cách “lên trình chơi game". Chính từ thú vui chơi "game" mà nhiều thiếu niên trở nên hứng thú với lĩnh vực khoa học máy tính.

Lucy tin rằng nếu cô từng là một thiếu niên hấp dẫn, thu hút nhiều sự quan tâm chú ý ở trường, được cha mẹ cho phép ra ngoài giao du nhiều, hẳn cô đã không phải là Lucy Guo của bây giờ. Đối với Lucy Guo, mọi sự đều có ít nhất hai mặt, lợi và hại, được và mất.