Cô gái thành thợ may nổi tiếng nhờ clip "may đầm cho mẹ" hút 30 triệu views

Hiện thực hóa ước mơ tưởng chừng khó nhằn

Đầu năm nay, một đoạn clip ghi lại quá trình biến những mảnh vải rời rạc thành chiếc đầm trắng tay phồng mang phong cách “Lọ Lem” bất ngờ thu hút hơn 4 triệu lượt xem (views) trên mạng xã hội. Trước đó, đoạn clip “nhá hàng” bản phác thảo của chiếc đầm này cũng gây chú ý mạnh mẽ khi đạt hơn 11 triệu lượt xem.

Chiếc đầm "Lọ Lem" hút hơn 15 triệu lượt xem trên mạng xã hội do chính tay Nghi thực hiện (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Trong đoạn clip, cô gái trẻ tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn, từ phác thảo ý tưởng, dựng rập, cắt vải đến may hoàn chỉnh từng chi tiết nhỏ. Khi chiếc đầm dần thành hình, nhiều người xem không khỏi thích thú. Không ít bình luận còn đặt câu hỏi liệu cô gái có “làm vì đam mê” hay không, khi mức giá của chiếc váy chỉ khoảng 9,5 triệu đồng.

Người đứng sau đoạn clip gây chú ý đó là Trần Bảo Nghi (sinh năm 2000) - nhà sáng tạo nội dung về thiết kế thời trang tại TPHCM - đồng thời là người sáng lập 2 thương hiệu thời trang nhỏ của riêng mình.

Không phải mới nổi tiếng vì đoạn clip nói trên, trước đó, Nghi cũng vô tình trở thành "hiện tượng" mạng xã hội khi đăng tải đoạn clip tự tay may đầm cho mẹ đi dự tiệc cưới.

Chiếc đầm do Bảo Nghi tự tay may cho mẹ, hút hơn 30 triệu lượt xem, 2 triệu lượt thích trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Với Nghi, chiếc đầm từng giúp cô bất ngờ được nhiều người biết đến không chỉ đơn thuần là một sản phẩm may mặc, mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi con đường sáng tạo mà cô đã ấp ủ từ khi còn rất nhỏ.

Trần Bảo Nghi cho biết từ khi còn đi học, cô đã đặc biệt yêu thích những công việc mang tính sáng tạo. Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cô quyết định theo học ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Theo Nghi, chương trình đào tạo của ngành Thiết kế thời trang khá nặng, bởi sinh viên phải học song song hai mảng, phát triển ý tưởng thiết kế và kỹ thuật may. Điều này đồng nghĩa với việc người học không chỉ biết vẽ ra các mẫu trang phục, mà còn phải nắm vững kỹ thuật dựng rập, cắt vải và hoàn thiện một sản phẩm thực tế.

Dù khối lượng học tập không nhỏ, Nghi cho rằng đây chính là nền tảng quan trọng giúp cô có thể tự mình thực hiện trọn vẹn một thiết kế, từ bản vẽ ban đầu cho đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Cô gái chia sẻ lắm lúc phải làm việc xuyên đêm để kịp hoàn thiện đơn hàng (Ảnh: NVCC).

“Bù lại cho việc học khá nặng, khi ra trường chúng tôi có thể tự làm gần như tất cả các công đoạn trong ngành thời trang”, cô nói.

Trong thời gian còn là sinh viên, Nghi thường ghi lại quá trình thực hiện các đồ án hay các sản phẩm do mình ngẫu hứng sáng tạo và đăng lên mạng xã hội.

“Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng việc vẽ một thiết kế rồi biến nó thành sản phẩm thật rất thú vị, nên quay lại để mọi người thấy ngành này cũng có nhiều điều vui như vậy”, Nghi kể.

Không ngờ, các đoạn clip ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội TikTok, kéo theo lượng người theo dõi và các đơn đặt may tăng lên đáng kể.

“Lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ, bởi không nghĩ nhiều người lại thích xem quá trình làm ra một chiếc váy đến vậy. Cảm giác khi ấy vừa tự hào, vừa hạnh phúc vì được làm công việc mình đã theo học”, cô chia sẻ.

Gửi gắm tình cảm qua từng tấm vải

Sự chú ý từ mạng xã hội không chỉ giúp Nghi được biết đến rộng rãi hơn mà còn mở ra cơ hội kinh doanh riêng. Cô bắt đầu nhận may đo theo số đo cho khách hàng, với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ trang phục thường ngày đến váy dạ hội hay váy cưới.

Theo Nghi, để hoàn thiện một sản phẩm thời trang, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu, thiết kế, dựng rập, cắt vải cho đến may hoàn chỉnh. Trong đó, khâu dựng rập được xem là bước quan trọng và đòi hỏi kỹ thuật cao nhất.

Bảo Nghi bộc bạch cô cảm thấy hạnh phúc khi có thể làm công việc mình đã theo học, đồng thời sản phẩm của mình cũng được công nhận (Ảnh: NVCC).

“Làm rập giống như tạo khuôn cho sản phẩm. Nếu rập chuẩn thì khi may lên, trang phục sẽ có dáng đẹp và vừa vặn với người mặc”, cô giải thích.

Nguồn cảm hứng thiết kế của Nghi đôi khi đến từ những điều rất giản dị trong cuộc sống. Có khi chỉ vì cô thích một kiểu trang phục nào đó nhưng tìm mãi không thấy nơi bán, nên quyết định tự thiết kế và may cho mình.

“Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy một bông hoa, một mảnh vải đẹp hay một bức tranh cũng có thể gợi cho mình ý tưởng”, cô nói.

Bên cạnh việc nhận may đo theo yêu cầu, Nghi còn phát triển 2 thương hiệu thời trang riêng. Dù hướng đến hai phân khúc khác nhau, cả 2 thương hiệu đều theo đuổi một định hướng chung mà Nghi gọi là thời trang bền vững.

Trong số các sản phẩm từng thực hiện, chiếc đầm có giá cao nhất mà Nghi nhận may là thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng, được đính kết và may hoàn toàn thủ công, với mức giá 25 triệu đồng.

Cô gái tự làm mẫu thử sản phẩm do chính tay mình thực hiện (Ảnh: NVCC).

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng đồng nghĩa với việc lượng đơn đặt may tăng lên đáng kể. Theo Nghi, trung bình mỗi tháng cô nhận khoảng 15-20 đơn hàng, tùy vào độ phức tạp của từng thiết kế.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, cô chỉ nhận số lượng đơn phù hợp với khả năng thực hiện, đồng thời có một nhóm cộng sự hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

Dẫu vậy, với những đơn hàng gấp, việc làm việc xuyên đêm đôi khi vẫn là điều khó tránh khỏi. Thậm chí có thời điểm, Nghi buộc phải tạm ngưng nhận đơn vì khối lượng công việc quá tải.

Trong hành trình làm nghề, Nghi cho biết có một kỷ niệm khiến cô nhớ mãi và ảnh hưởng nhiều đến cách làm việc sau này.

Đó là khi mới bắt đầu nhận may, cô từng nhận một đơn hàng khá khó với thời hạn hoàn thành chỉ trong một ngày. Tin rằng mình có thể xoay xở được, Nghi quyết định nhận đơn.

Thế nhưng, khi chiếc váy hoàn thành đúng hạn thì chất lượng lại không đạt như mong muốn. Dù vậy, vị khách vẫn nhẹ nhàng an ủi và cho rằng do bản thân cần gấp nên mới đặt hàng trong thời gian quá ngắn.

“Mọi chuyện được giải quyết ngay lúc đó, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy”, Nghi nhớ lại.

Chính trải nghiệm này khiến cô trở nên khắt khe hơn với bản thân trong từng sản phẩm.

Bên cạnh áp lực nghề nghiệp, Nghi vẫn có những kỷ niệm khiến công việc trở nên ý nghĩa. Một lần, cô nhận đơn may từ một du học sinh muốn tặng mẹ bộ trang phục làm quà bất ngờ. Vì nhiều năm chưa về nước, người con chỉ mô tả sơdáng người của mẹ, không có số đo cụ thể. Nghi phải may theo ước lượng.

Khi nhận quà, người mẹ xúc động gọi điện cho con, còn bộ trang phục lại vừa vặn đến bất ngờ. Nghe kể lại, Nghi vui đến mức gần như không ngủ cả đêm. Với cô, khoảnh khắc ấy cho thấy nghề may đôi khi không chỉ là làm ra quần áo.

“Có những lúc mình cảm thấy mình đang giúp ai đó gửi gắm tình cảm đến người thân của họ, dù chỉ thông qua một chiếc váy nhỏ”, cô chia sẻ.