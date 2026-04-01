Cô gái bị sa thải vì thường xuyên đi làm sớm... 40 phút

Theo tờ The Sun, một người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực logistics tại Alicante (Tây Ban Nha) thường xuyên có mặt tại văn phòng lúc 6h45-7h, trong khi giờ làm chính thức bắt đầu lúc 7h30. Dù việc đến sớm thường được xem là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, công ty cho rằng hành vi này vi phạm quy định nội bộ.

Cụ thể, nữ nhân viên đã nhiều lần được yêu cầu không chấm công hoặc bắt đầu làm việc trước giờ quy định, song người này vẫn tiếp tục duy trì thói quen. Sau khi bị cảnh cáo từ năm 2023, cô vẫn đi làm sớm thêm ít nhất 19 lần, thậm chí từng cố gắng đăng nhập hệ thống làm việc từ xa trước khi đến văn phòng.

Phía công ty cho rằng khoảng thời gian làm việc ngoài giờ quy định không mang lại hiệu quả, đồng thời gây ảnh hưởng đến sự phối hợp chung của tập thể. Một số đồng nghiệp nhận xét, hành vi này làm gián đoạn quy trình làm việc.

Ngoài ra, nữ nhân viên còn bị cáo buộc bán một chiếc xe công ty khi chưa được phép, làm gia tăng nghi ngờ về khả năng tuân thủ kỷ luật.

Không đồng tình với quyết định sa thải, người lao động đã kháng cáo lên Tòa án Lao động tại Alicante. Tuy nhiên, tòa án đã đứng về phía doanh nghiệp, khẳng định lý do sa thải không nằm ở việc đi làm sớm. Thay vào đó, việc cố tình không tuân thủ quy định nơi làm việc của nữ nhân viên mới là vi phạm nghiêm trọng theo Điều 54 Bộ luật Lao động Tây Ban Nha.

Hiện người phụ nữ vẫn có thể tiếp tục kháng cáo lên tòa cấp cao hơn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu khi một nhân viên có tinh thần làm việc tích cực lại bị sa thải, trong khi số khác cho rằng việc tuân thủ quy định là yếu tố bắt buộc trong môi trường chuyên nghiệp.

Một người bình luận mỉa mai: “Đi trễ thì bị mắng, đi sớm cũng bị mắng”.

Người khác bình luận: “Lần đầu tiên tôi nghe chuyện nhân viên bị sa thải vì đến công ty sớm. Nếu chuyện này xảy ra ở công ty tôi, sếp có lẽ sẽ tạc tượng nhân viên đó”.

Trước đó, dư luận cũng xôn xao về một vụ việc khác khi một người đàn ông bị sa thải vì nói câu “top of the morning to ya” (chúc buổi sáng tốt lành) bằng giọng Ireland mang tính chế giễu. Sau những tranh cãi, kiện tụng, nam nhân viên được bồi thường 16.000 bảng Anh.

Người này là Karl Davies, 57 tuổi, làm việc tại nhà máy sản xuất thực phẩm Oscar Mayer, đặt tại Wrexham (Vương quốc Anh). Ông bị cho nghỉ việc sau một sự cố xảy ra ngày 13/8/2024.

Theo hồ sơ tại phiên tòa lao động, trong lúc đang nghe nhạc Ireland, ông Davies đã chào quản lý bằng giọng Ireland. Thời điểm đó, vị quản lý đang dẫn một kiểm toán viên đi tham quan nhà máy.

Sự việc sau đó bị báo cáo lên cấp trên và dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ, nhằm xác định liệu phát ngôn này có cấu thành hành vi quấy rối mang tính phân biệt chủng tộc hay không.