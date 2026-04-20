Mẹ đơn thân vác xi măng 16 năm kiếm tiền nuôi con khiến dân mạng xúc động

Nhân vật trong câu chuyện là chị Ngụy Quý Vân (40 tuổi), quê tại huyện Kỳ Đông, TP Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Những ngày gần đây, hành trình mưu sinh của chị lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Năm 2010, khi mới 24 tuổi, chị bắt đầu làm lao động tại các công trường xây dựng trong hoàn cảnh phải một mình nuôi hai con nhỏ. Thời điểm đó, con gái chị mới 2 tuổi, còn con trai chỉ vừa vài tháng tuổi.

Người mẹ đơn thân 40 tuổi gây xúc động khi 16 năm vác xi măng nuôi hai con ăn học (Ảnh: bilibili.com).

Chị cho hay áp lực kinh tế khi ấy rất lớn, trong khi người chồng vô trách nhiệm, không hỗ trợ chăm sóc con cái. Vì vậy, chị buộc phải tìm công việc có thể mang lại thu nhập ngay trong ngày để trang trải cuộc sống.

Trong suốt 16 năm qua, công việc chính của chị là vác các bao xi măng nặng khoảng 25kg lên cầu thang tại các công trình. Trung bình mỗi ngày, chị vận chuyển khoảng 100 bao, thu nhập khoảng 300 NDT (tương đương với hơn 1,1 triệu đồng).

Mỗi ngày, người mẹ đơn thân này vận chuyển hàng trăm bao xi măng nặng 25kg để trang trải cuộc sống (Ảnh: bilibili.com).

Lúc cao điểm, chị có thể vác xi măng với khối lượng lên tới 150kg mỗi chuyến. Ngay cả trong những ngày sức khỏe không thuận lợi, chị vẫn cố gắng làm việc để đảm bảo thu nhập.

Theo thời gian, thu nhập hằng tháng của chị tăng từ hơn 2.000 NDT (hơn 7,7 triệu đồng) lên khoảng 9.000 NDT (hơn 34,7 triệu đồng). Cùng với đó, thể trạng của chị cũng thay đổi đáng kể, cân nặng tăng từ 60kg lên 75kg do thường xuyên lao động nặng nhọc.

“Nhiều người không tin tôi nặng 75kg. Công việc này khiến cơ bắp phát triển rõ rệt, đặc biệt là phần chân rất săn chắc”, chị chia sẻ.

Dù công việc vất vả, chị cho biết cha mẹ luôn thương cảm cho hoàn cảnh của mình. Trong khi đó, các con khi còn nhỏ chưa hiểu, thậm chí từng cảm thấy ngại ngùng về công việc của mẹ. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, các con của chị đã dần thấu hiểu và trân trọng những hy sinh của mẹ mình.

Lao động nặng nhọc đã rèn luyện cho chị thể lực dẻo dai và đôi chân “rắn như đá” (Ảnh: bilibili.com).

Chị Ngụy Quý Vân ly thân với chồng chỉ vài tháng sau khi sinh con trai và sau đó chính thức ly hôn. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, chị đã tự xây dựng được một ngôi nhà tại quê nhà.

Từ tháng 3/2025, chị bắt đầu chia sẻ cuộc sống lao động của mình trên mạng xã hội với tên gọi “chị Vân khuân vác”. Tài khoản này nhanh chóng thu hút gần 450.000 người theo dõi, mang lại cho chị thêm thu nhập khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng) mỗi tháng.

Chị bộc bạch dù có những lúc cơ thể mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, nhưng chị chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Động lực lớn nhất của chị là hai con và mong muốn lo cho các con được học đại học. Con gái chị đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học.

Mùa hè năm ngoái, trước sự cạnh tranh ngày càng lớn tại địa phương, chị quyết định chuyển đến Quảng Châu để tìm kiếm cơ hội mới. Tại đây, chị gia nhập một đội chuyển nhà do anh Lý Quốc Huy quản lý, trở thành thành viên nữ duy nhất và cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm.

Ngay trong ngày làm việc thử đầu tiên, chị đã gây ấn tượng mạnh khi kiếm được hơn 700 NDT (khoảng 2,7 triệu đồng) và được nhận vào làm chính thức.

Quản lý đội chia sẻ từ trước đến nay ông chưa từng thấy phụ nữ làm công việc này, song chị Ngụy Quý Vân đã chứng minh năng lực bằng thực tế. Theo ông, nhiều lao động nam trong đội cũng không thể theo kịp hiệu suất làm việc của chị.

Câu chuyện của chị Ngụy Quý Vân đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và tinh thần bền bỉ của người mẹ này, đồng thời cho rằng dù mạnh mẽ đến đâu, những khó khăn mà chị trải qua vẫn là điều không dễ dàng.