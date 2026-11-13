Xóa nghèo, xây nhà là mục tiêu đầu tiên mà cặp song sinh Đặng Ngọc Duyên, Đặng Khánh Huyền thực hiện được sau 4 năm đi làm việc tại Nhật Bản. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thái Nguyên, Ngọc Duyên sớm thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ.

Với mong muốn phụ giúp bậc sinh thành, Ngọc Duyên cùng em gái quyết định đi làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp THPT. Đến nay, cô đang dần thực hiện được những mục tiêu đã vạch ra.

Bám sát mục tiêu khi ra nước ngoài

Kết thúc ca làm đêm, chị Ngọc Duyên nhanh chóng trở về ký túc xá, co ro trong đêm lạnh. Sau 4 năm, cô gái 23 tuổi đã quen với công việc và tác phong làm việc tại Nhật Bản. Những nỗ lực trong hành trình này giúp chị em cô tích lũy kinh nghiệm làm việc, có tiền gửi về cho gia đình và trau dồi vốn ngoại ngữ.

Nhớ lại thời điểm vừa tốt nghiệp THPT, cô gái 18 tuổi đã quyết định đi làm việc tại Nhật Bản, thay vì học nghề như dự tính ban đầu. “Sau khi tôi suy nghĩ và đưa ra đề xuất này, bố tôi đã đến cơ quan chức năng để tìm hiểu quy trình đi làm việc ở nước ngoài. Bởi khi ấy, người dân trong làng này chưa một ai từng xuất ngoại để hỏi han kinh nghiệm”, Ngọc Duyên kể.

Chỉ sau một tuần tìm hiểu thông tin và đăng ký, chị em Ngọc Duyên đã trúng tuyển đơn hàng đi làm việc ở nước ngoài. Hai chị em hoàn tất việc học tiếng Nhật đúng lúc các nước mở cửa trở lại sau dịch Covid-19.

Lần đầu tiên xa nhà, đến một đất nước cách Việt Nam hàng nghìn cây số, Ngọc Duyên và Khánh Huyền bắt đầu làm quen với môi trường sống, làm việc mới. Cái Tết đầu tiên không được ở bên bố mẹ, cô gái 18 tuổi đã bật khóc vì nhớ nhà. Song, nghĩ về mục tiêu ban đầu đặt ra, cả hai nỗ lực, cố gắng sớm nhất làm quen với công việc chế biến tại một công ty thực phẩm.

Khi vốn ngoại ngữ còn hạn chế, Ngọc Duyên tự học, trau dồi tiếng Nhật vào buổi tối sau những giờ làm việc. Có em gái đồng hành, Ngọc Duyên cũng có thêm động lực và đã thích nghi với công việc tại đây.

Sau gần 3 năm làm việc theo diện visa thực tập sinh, nữ công nhân đã hoàn thành chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng và đạt chứng chỉ tiếng Nhật N4. Sau khi chuyển sang công ty mới, hai chị em Ngọc Duyên được gia hạn visa thêm 5 năm.

60-70 triệu đồng gửi về mỗi tháng

Với mong muốn gửi được nhiều tiền về quê cho bố mẹ, cô gái 23 tuổi luôn chi tiêu tiết kiệm. Nhớ lại tháng đầu tiên nhận lương, Ngọc Duyên vui mừng, ôm chầm lấy em gái khi thấy mức lương 25 triệu đồng. Đây là lần đầu cô gái trẻ kiếm được khoản tiền lớn như vậy. Làm việc tại công ty hiện nay, mức lương hàng tháng hai chị em nhận về cao hơn. Sau khi trừ các chi phí, chị em cô gửi về cho bố mẹ khoảng 60-70 triệu đồng mỗi tháng.

“Ban đầu tôi chỉ đặt mục tiêu sửa nhà cho bố mẹ, vì ngôi nhà cũ đã xuống cấp sau gần 20 năm. Sau đó, chị em tôi bảo ban nhau cố gắng tiết kiệm, chắt chiu, gửi thêm tiền về làm nhà mới tặng bố mẹ”, Ngọc Duyên chia sẻ.

Kinh tế của gia đình ông Năm cải thiện rõ rệt khi có con đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Hoa Lê).

Ông Đặng Văn Năm, bố chị Đặng Ngọc Duyên, cho biết ngôi nhà mới hoàn thành vào cuối năm 2025. Ngôi nhà 3 tầng, rộng 150m², cùng sân vườn khang trang, nằm trong một xóm nhỏ ở phường Linh Sơn (Thái Nguyên). Ông Năm tiết lộ công trình mất một năm xây dựng, với chi phí lên đến 2,1 tỷ đồng.

Vợ chồng ông làm công nhân xây dựng, công việc vất vả. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Dù không dư dả, hai vợ chồng vẫn cố gắng để các con được học hành đầy đủ.

Ông Năm vẫn nhớ ngày các con về nhà, trình bày mong muốn đi làm việc tại Nhật Bản. Trong làng chưa có ai đi theo con đường này nên ông đã cất công lên thành phố tìm hiểu thông tin về việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. May mắn, ông được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tư vấn tận tình, từ đó có định hướng phù hợp cho các con.

Thời điểm dịch Covid-19, hai con ông Năm phải học tiếng Nhật trực tuyến. Người bố chỉ biết động viên các con cố gắng, khắc phục khó khăn. Ngày đưa hai con ra sân bay, bên ngoài tỏ ra vui vẻ để tiếp thêm động lực cho các con, nhưng trong lòng ông không khỏi lo lắng. Hai cô con gái mới 18 tuổi, chưa từng xa gia đình, nay phải bắt đầu hành trình ở một đất nước xa lạ.

Dù lo các con chưa quen với công việc, đồ ăn và cuộc sống nơi đất khách, ông Năm cũng được biết các đơn vị tiếp nhận rất quan tâm đến người lao động. Cơ quan đại diện cử người xuống nắm bắt tình hình trả lương, điều kiện làm việc của người lao động.

“Nhớ cái Tết đầu tiên các con xa nhà, chúng tôi ở nhà cũng bồn chồn. Với con đường đã xác định, tôi mong các cháu giữ gìn sức khỏe, tranh thủ học hỏi thêm ngoại ngữ, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân”, ông Năm chia sẻ.

Đến nay, mỗi tháng ông nhận được khoảng 60-70 triệu đồng các con gửi về. Theo nguyện vọng của con, ông bà bắt tay xây dựng ngôi nhà mới, thay căn nhà cấp 4 cũ kỹ.

Sau quá trình xây dựng, căn nhà khang trang có đầy đủ phòng ngủ, lắp điều hòa để các con có chỗ ăn ở, nghỉ ngơi mỗi khi trở về. Ngoài khoản tiền dành cho việc xây nhà, ông còn lập sổ tiết kiệm, giữ vốn cho các con sau này về nước làm việc.

Lợi thế cạnh tranh khi về nước

Ông Năm cho biết từ nhỏ, Duyên và Huyền rất ngoan, chưa bao giờ khiến bố mẹ phiền lòng hay thất vọng. “Tôi cũng từng tâm sự với các con là nhà mình vất vả quá, nên đôi khi các con chịu thiệt thòi. Các con thì luôn bày tỏ mong muốn bố mẹ có chỗ ở tốt hơn khi về già”, ông Năm cho hay.

Ông hiểu, nơi xứ người, ngoài thu nhập tốt, các con ông Năm còn được trang bị kỹ năng, tác phong làm việc và vốn ngoại ngữ. Đây là những hành trang cần thiết để khi trở về nước, các con ông có thể tự tin, có công việc, vị thế tốt tại các doanh nghiệp ở quê nhà.

Gia đình ông Năm trò chuyện, hỏi thăm các con (Ảnh: Hoa Lê).

Chia sẻ kinh nghiệm sau thời gian làm việc ở nước ngoài, Đặng Ngọc Duyên cho biết người lao động Việt Nam nên cố gắng trau dồi tiếng Nhật nói riêng, ngôn ngữ của quốc gia mà mình chuẩn bị đến làm việc nói chung. Đây là nền tảng để người lao động tìm hiểu, nắm bắt công việc mới nhanh chóng hơn.

Những năm tháng làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn giúp người lao động tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và tác phong làm việc. Đây là những lợi thế cạnh tranh khi trở về nước, Duyên tâm niệm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Huyên cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

"Trung tâm xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận môi trường làm việc quốc tế", ông Huyên nhấn mạnh.