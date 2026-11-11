Ngày 11/11, một số trang mạng ở Quảng Ngãi đăng tải clip người dân dùng vợt bắt cá giữa dòng nước chảy xiết. Thông tin đăng tải trong bài viết cho thấy hình ảnh này được ghi lại tại hồ Hóc Sằm (xã Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Những hình ảnh cho thấy nước trong hồ dâng cao, đổ ào ạt qua bờ tràn. Một số loại cá theo dòng nước cuốn về phía hạ lưu. Nhiều người dân đã lội ra giữa dòng nước xiết dưới chân bờ tràn dùng vợt bắt cá, trong số này có cả trẻ em. Những người này vô tư rượt đuổi và dùng vợt bắt cá bất chấp nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.

Người dân bất chấp nguy hiểm để bắt cá dưới bờ tràn hồ chứa nước (Ảnh cắt từ clip).

Ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và cử lực lượng đến hồ chứa nước để kiểm tra, yêu cầu người dân chấm dứt việc bắt cá.

Theo ông Thái, do mưa lớn nên một số hồ chứa trên địa bàn xã đã đầy, đổ qua bờ tràn. Người dân thấy cá đi theo dòng nước, đua nhau xuống chân bờ tràn để bắt, bất chấp nguy hiểm.

“Chính quyền địa phương đã tuyên truyền để người dân không tiếp tục bắt cá nơi nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn hồ đập”, ông Thái nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 10 đến sáng 11/11, tại Quảng Ngãi có mưa to đến rất to khiến mực nước trên sông Trà Khúc (tại trạm Trà Khúc) đạt 4,75m, dưới mức báo động 2 là 0,25m; sông Vệ (tại trạm sông Vệ) đạt 4,26m, dưới mức báo động 3 là 0,24m.

Nước lũ lên nhanh gây ngập nhiều khu dân cư ở các xã Nghĩa Hành, Phước Giang, Bình Sơn, Vạn Tường…