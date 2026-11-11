Mới đây, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 176 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25 (ban hành năm 2025) và Thông tư số 162 (ban hành năm 2017) về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành kể từ ngày 1/9/2026.

Thông tư số 176 của Bộ Quốc phòng nêu trường hợp sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần thì thân nhân của sĩ quan sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Trong đó, chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân bao gồm 2 khoản: chế độ trợ cấp một lần cho thời gian công tác và trợ cấp một lần cho thời gian tăng thêm do quy đổi.

Khoản tiền trợ cấp được tính như sau:

Thông tư lấy ví dụ trường hợp của ông Nguyễn Văn Đạt, Thượng úy, nhập ngũ tháng 7/2016, chức vụ Trợ lý, công tác tại Lữ đoàn A.

Ngày 19/9/2026, Thượng úy Đạt từ trần. Trong quá trình công tác, Thượng úy Đạt có 3 năm 6 tháng làm việc tại địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100%.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 176, thời gian này được quy đổi, 1 năm tính bằng 1 năm 4 tháng. Vì vậy, người này có thời gian tăng thêm do quy đổi để tính hưởng trợ cấp là 1 năm 2 tháng (được tính tròn là 1,5 năm).

Thượng úy Đạt có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2026 là 10 năm 3 tháng (được tính tròn là 10,5 năm).

Giả sử tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi Thượng úy Đạt từ trần (tháng 9/2026) là 14 triệu đồng/tháng, thân nhân của anh được nhận khoản trợ cấp một lần theo thời gian công tác và trợ cấp một lần đối với thời gian tăng thêm do quy đổi, với tổng số tiền là 168 triệu đồng.

Cách tính 2 khoản trợ cấp cụ thể như sau: