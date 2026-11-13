Sau 3 ngày rong ruổi qua nhiều cánh đồng, ao hồ tại Quảng Trị, anh Phan Đức Thành (41 tuổi, trú xóm 3, xã Đô Lương, Nghệ An) câu được 25 con lươn tự nhiên, tổng trọng lượng hơn 10kg.

Sinh ra trong gia đình thuần nông tại vùng quê Yên Thành (Nghệ An), anh Thành từng làm nhiều công việc để mưu sinh. Tuy nhiên, nghề câu lươn bén duyên từ nhỏ vẫn có sức hút đặc biệt, khiến anh gắn bó suốt hơn 20 năm qua.

Những khu vực cây cối mọc rậm rạp, ít người qua lại ở Quảng Trị là nơi anh Thành thường tìm kiếm hang lươn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày đầu tháng 11, anh Thành vượt 350km từ Nghệ An vào Quảng Trị, rong ruổi qua nhiều cánh đồng, ao hồ ở xã Triệu Cơ, Triệu Bình và Nam Cửa Việt để tìm câu lươn tự nhiên có kích thước lớn, được dân trong nghề gọi là lươn "khủng".

“Việc tìm được lươn lớn không hề đơn giản. Có ngày anh phải di chuyển gần 100km, đi qua nhiều khu vực nhưng số lươn câu được không đáng kể…", anh Thành chia sẻ và cho biết người theo nghề phải chịu khó, kiên trì, đặc biệt là có kinh nghiệm nhận biết địa hình.

Theo anh Thành, lươn tự nhiên cỡ lớn hiện được bán với giá 350.000-600.000 đồng/kg, tùy trọng lượng. Với những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, sản lượng đánh bắt có thể đạt hơn 10kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh còn thu nhập chừng 2 triệu đồng mỗi chuyến.

Dù thu nhập không quá cao so với công sức bỏ ra, anh vẫn duy trì công việc bởi niềm đam mê và mong muốn khám phá những vùng đất mới.

Anh Thành cho rằng kỹ năng quan trọng nhất của người câu lươn không nằm ở việc sử dụng cần câu mà là khả năng nhận biết nơi lươn trú ngụ. Theo anh, lươn thường tận dụng các hang có sẵn trong bờ đất. Những khu vực ruộng, mương, ao hồ có đất thịt, đất dẻo, bờ thấp hoặc cây cối mọc rậm rạp là nơi anh ưu tiên tìm kiếm.

Anh Phan Đức Thành khoe con lươn tự nhiên câu được trong chuyến đi Quảng Trị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, các vị trí gần gốc chuối, khoai môn, bãi đất bồi, khu vực sạt lở hoặc gần cống thoát nước thường được anh chú ý khi khảo sát.

Theo kinh nghiệm của anh Thành, một số hang lươn có miệng rất nhỏ, bị che khuất bởi lá cây, vỏ ốc hoặc bùn đất nên khó phát hiện. Khi xác định được hang có lươn, anh đưa dây câu vào thăm dò, kiểm tra vị trí con vật và các vật cản bên trong trước khi câu.

"Để tìm được hang và kéo một con lươn lên, có khi chỉ mất một phút nhưng cũng có lúc phải mất tới 5 phút, tùy kích thước và vị trí con lươn", anh Thành cho biết.

Theo người đàn ông này, những con lươn có trọng lượng lớn thường khỏe, phản ứng nhanh. Nếu xử lý không khéo, lươn có thể tuột khỏi lưỡi câu và chui sâu vào hang.

Trong hơn 20 năm theo nghề, con lươn lớn nhất anh Thành từng câu được nặng 1kg.

Anh Thành câu được một con lươn lớn trên cánh đồng ở Quảng Trị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, nghề câu lươn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Do thường xuyên tìm kiếm tại các bờ ruộng, ao hồ, bụi cây rậm rạp, anh từng đối mặt với nguy cơ gặp rắn độc hoặc bị vật sắc nhọn làm đứt tay.

Đáng ngại hơn, những chuyến đi kéo dài dưới thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mất nước, kiệt sức. Anh Thành cho biết đã có lúc bị ngất xỉu trong quá trình đi câu.

Theo anh, việc tìm kiếm lươn tự nhiên cỡ lớn ngày càng khó khăn. Nhiều khu vực từng có lươn sinh sống nay không còn dễ tìm thấy như trước, khiến người câu phải di chuyển xa hơn.