Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia khoa học, công nghệ

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo về việc ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất chuyên gia được hưởng chế độ, chính sách về thu nhập, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi như sau:

- Tiền lương được thoả thuận bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao trên cơ sở tham khảo mức lương đã hưởng của chuyên gia và mức tiền lương trung bình trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

- Tiền thưởng hàng năm do cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án quyết định căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tối đa 4 tháng tiền lương theo hợp đồng.

- Thưởng tối thiểu 30% lợi nhuận thu được từ việc cho thuê, bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng, tự khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tối thiểu 30% giá trị của kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định khi góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ hoặc thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của chuyên gia và thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

- Hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

- Được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động.

- Được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ.

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Được tiếp cận thông tin, tài liệu chuyên môn liên quan cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.

- Được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc cung cấp căn hộ tiêu chuẩn, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia.

- Được chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học ở nước ngoài khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án cử.

- Các chế độ khác về chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm; tôn vinh, khen thưởng…

Chuyên gia là người nước ngoài, sau khi kết thúc nhiệm vụ, sẽ được ưu tiên nhập quốc tịch Việt Nam nếu có nguyện vọng. Đối với chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài, có nguyện vọng thì được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức không qua thi tuyển, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật; được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý không cần đáp ứng điều kiện về thời gian công tác, quy hoạch và các điều kiện khác theo quy định.

Thành viên gia đình chuyên gia (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi) khi ở Việt Nam còn được hưởng các chính sách như tìm trường và hỗ trợ học phí (đối với con dưới 18 tuổi) tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho mỗi cá nhân theo năm không quá 1% tiền lương một năm theo hợp đồng lao động…

Sau 12 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng, nếu chuyên gia đáp ứng yêu cầu chương trình, nhiệm vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề cử chuyên gia được thưởng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động của chuyên gia.