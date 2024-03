Chuyên gia Đức, Úc đến trường nghề "săn" lao động ngành nhà hàng, khách sạn

Ngày 12/3, Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist tổ chức hội thảo du học và việc làm nước ngoài với sự tham gia của nhiều tổ chức giáo dục nghề nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp các nước Úc, Đức, Singapore…

Đức, Úc... đang thiếu trầm trọng lao động ngành bếp, nhà hàng, khách sạn (Ảnh minh họa: STHC).

Tại hội thảo, Phòng Thủ công nghệ thành phố Erfurt (Đức) cử đoàn đại biểu đến chiêu mộ học sinh trường Saigontourist nói riêng và học sinh trường nghề Việt Nam nói chung đến Đức du học nghề.

Theo ông Thomas Malcherek, Giám đốc điều hành Phòng Thủ công nghệ thành phố Erfurt, đây là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Erfurt.

Do đó, khi sinh viên Việt Nam có trình độ sơ cấp nghề trở lên đến Đức du học nghề, được phân đến các doanh nghiệp địa phương sẽ nhận sự hướng dẫn tận tình của đồng nghiệp chứ không áp kỷ luật "cứng" như tại các doanh nghiệp lớn.

Khi du học nghề tại Đức, người học được trả trợ cấp khoảng 26 triệu đồng/tháng. Đức đang thiếu trầm trọng nhân lực nên sau quá trình học nghề, có chứng chỉ nghề phù hợp, sinh viên Việt sẽ dễ dàng tìm được việc làm, có cơ hội định cư.

Ông Thomas Malcherek nhấn mạnh đến ngành bếp nói riêng và ngành du lịch, nhà hàng - khách sạn nói chung hiện là ngành mà người Đức rất cần lao động.

Ông nói: "Với nghề làm bánh, tôi tự hào Đức là nước có truyền thống, nghề này rất phát triển với đa dạng lựa chọn, rất phù hợp với người yêu thích công việc làm bánh. Cơ hội việc làm với lĩnh vực này cũng rất nhiều".

Nhiều nước phát triển hiện quan tâm đến lao động ngành bếp, nhà hàng, khách sạn của Việt Nam (Ảnh: CTV).

Bà Nguyễn Hồng Ngọc Lam, phụ trách dự án Hand in Hand for International Talents (Đức) tại Việt Nam, giới thiệu một con đường khác cho sinh viên trường nghề Việt Nam sang Đức du học nghề là tham gia dự án Hand in Hand.

Hand in Hand là dự án do Chính phủ Đức tài trợ, sinh viên trường nghề được hỗ trợ 100% chi phí thủ tục, visa và học phí học tiếng Đức để sang Đức làm việc. Tuy nhiên, điều kiện là sinh viên phải có bằng trung cấp nghề trở lên.

Theo bà Lam, sinh viên sang Đức du học nghề theo dự án này sẽ được giới thiệu đến các doanh nghiệp để làm việc, hưởng lương như lao động chính thức. Mức lương cho ngành bếp khoảng 70 triệu đồng/tháng, các vị trí phục vụ ngành khách sạn khoảng 65 triệu đồng/tháng.

Ông Thái Dũng Tâm, quản lý tuyển sinh tại Việt Nam của Học viện New Era (Úc), giới thiệu chương trình liên thông cho sinh viên trường nghề Việt Nam từ hệ trung cấp lên cao đẳng tại đây.

Sau khi hoàn thành chương trình liên thông, người học có thể làm việc tại Úc, hoàn thành điều kiện lao động và đóng thuế đầy đủ trong 3 năm là có thể xin định cư. Khi có chứng chỉ nghề, người học có thể mở cơ sở kinh doanh riêng, khởi nghiệp tại Úc. Mô hình khởi nghiệp ngành ẩm thực, làm bánh khá phổ biến tại đây.

Quá thiếu nhân lực, Chính phủ Đức tài trợ cho dự án hỗ trợ đưa lao động Việt sang Đức làm việc (Ảnh: CTV).

Đặc biệt, Chính phủ Úc cho phép du học sinh được làm việc thêm tối đa 48 giờ/tuần. Do đó, người chịu khó có thể làm thêm để trang trải cuộc sống tại Úc trong thời gian du học.

Hiệu trưởng Trường Saigontourist Võ Thị Mỹ Vân nhận định, lựa chọn ra nước ngoài làm việc theo con đường du học nghề, liên kết đào tạo liên thông với các tổ chức giáo dục, hiệp hội nghề nghiệp các nước an toàn và đỡ tốn kém cho sinh viên.

Bà Mỹ Vân cho biết: "Sinh viên ra nước ngoài học lấy bằng cấp nghề nước ngoài, ở lại làm việc mà không tốn các loại chi phí dịch vụ như khi đi lao động theo hợp đồng, chỉ tốn tiền vé máy bay và visa".

Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao Trần Phương cho biết, hiện có rất nhiều công ty chuyên về xuất khẩu lao động liên hệ với nhà trường, đặt vấn đề tuyển sinh viên ra nước ngoài làm việc.

Ông chia sẻ: "Ngành bếp hiện có nhu cầu rất cao tại thị trường Châu Âu, Canada, Úc, Nhật… Mức lương ngành này ở các nước khoảng trên dưới 50 triệu đồng/tháng. Vì vậy, nhiều bạn trẻ chọn học nghề này để ra nước ngoài làm việc, giải quyết bài toán kinh tế".