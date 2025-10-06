Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đang từng bước triển khai chuyển đổi số trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, hướng tới NTM thông minh, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương.

Nhờ đó, chuyển đổi số trong xây dựng NTM ở Nghệ An đã đạt nhiều kết quả to lớn, tạo chuyển biến thực chất, hướng tới NTM thông minh. Khu vực nông thôn Nghệ An đang dần trở thành những “miền quê đáng sống”.

Giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.

Một trong những kết quả nổi bật là phát triển các hệ thống hạ tầng công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, nông nghiệp và các dịch vụ công.

Theo đó, Nghệ An đã triển khai các hệ thống quản lý thông tin đất đai, hồ sơ công việc của cán bộ, và các dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các xã, huyện. Điều này giúp giảm thiểu thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian cho người dân khi tham gia các giao dịch với chính quyền.

Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, sử dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến nông sản, từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, tăng cường giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Nghệ An trên thị trường.

Những mô hình nông nghiệp thông minh đang mang lại những hiệu quả rõ rệt, giúp người dân Nghệ An nâng cao chất lượng sống (Ảnh: Thu Hương).

Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên trong khu vực Bắc Trung Bộ triển khai việc xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (mức cao nhất) tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh và xã.

Việc này giúp người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính online mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước. Với chuyển đổi số Nghệ An có cơ hội trong nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ rộng, cải thiện công tác quản lý hành chính và tạo động lực cho phát triển hạ tầng số.

Nghệ An cho biết đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu cụ thể, bao gồm 82% số xã đạt chuẩn NTM và đẩy mạnh chuyển đổi số trong NTM để hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân chuyên nghiệp.

Riêng năm 2024, Nghệ An đã sử dụng vốn ngân sách Trung ương và huy động các nguồn lực được 14.468 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Tỉnh đang tập trung xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương. Đến nay, 82% số xã đạt chuẩn NTM, đạt 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5%.

Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng NTM thông minh, góp phần thực hiện mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

Hướng đi trong chuyển đổi số NTM tại Nghệ An

Để giải quyết những thách thức và tận dụng các cơ hội, Nghệ An đã thực hiện một số giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số xây dựng NTM như đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho người dân, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ nông nghiệp.

Tỉnh cũng tăng cường hợp tác công tư để tạo ra các liên kết mạnh mẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các chính sách này không chỉ tạo ra khung pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công nghệ mà còn cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong quá trình chuyển đổi.

Ngoài ra, một loạt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào các dự án nông nghiệp thông minh, sản xuất sạch và công nghệ cao cũng được triển khai.

Ngoài việc phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, tỉnh Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các nền tảng thương mại điện tử, kết nối sản phẩm nông sản của tỉnh với các thị trường lớn. Nhờ vậy, các hộ nông dân và hợp tác xã đã được hỗ trợ tham gia vào nền kinh tế số, mở rộng thị trường, tăng thu nhập.

Chuyển đổi số trong xây dựng NTM tại Nghệ An đang dần đi vào chiều sâu, mang lại những thay đổi tích cực trong các lĩnh vực quản lý hành chính, sản xuất nông nghiệp và cung cấp dịch vụ công.

Những mô hình nông nghiệp thông minh, các nền tảng thương mại điện tử và các chương trình đào tạo kỹ năng số cho người dân đều đã và đang mang lại những hiệu quả rõ rệt, giúp người dân nâng cao chất lượng sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho tỉnh.

Thu Hương