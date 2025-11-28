Chủ tịch UBND Phú Thọ: "Phát triển nhân lực là chìa khóa để đi nhanh và xa"

Sáng 28/11, phát biểu khai mạc Hội thảo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực.

Tỉnh có hơn 2 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó khoảng 650.000 lao động làm việc tại hơn 24.000 doanh nghiệp.

"Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,3%, nhưng tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ mới 34,6%, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", ông nói.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc (Ảnh: PT).

Theo ông Hiếu, hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh vẫn còn những hạn chế về ngành đào tạo chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ năng mềm của người học; doanh nghiệp cũng chưa chủ động phối hợp đào tạo, liên kết cung - cầu lao động chưa thực sự chặt chẽ. Trong bối cảnh kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0, những yếu tố này đang trở thành rào cản đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định Phú Thọ đã xác định 3 đột phá chiến lược: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

"Chúng tôi mong muốn Hội thảo sẽ là nơi lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thực tiễn để mở ra chặng đường phát triển mới cho nguồn nhân lực Phú Thọ", ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cho biết tỉnh đã và đang triển khai hệ sinh thái dữ liệu lao động đồng bộ, thu thập thông tin từ cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và dân cư.

"Chúng tôi xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu tìm hiểu thị trường lao động, từ nhu cầu tuyển dụng đến cơ cấu lao động của từng ngành", ông nói.

Theo ông Cường, tỉnh đang phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu lao động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép doanh nghiệp, nhà trường và người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, cơ cấu ngành nghề đào tạo, độ tuổi lao động và hệ thống quản trị nhân lực của địa phương.

Hệ thống này cũng kết nối với sàn giao dịch việc làm quốc gia, sàn việc làm địa phương và các ứng dụng di động, giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời.

Ông nhấn mạnh vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm, trường nghề và đơn vị đào tạo trong việc kết nối ba bên: nhà trường - doanh nghiệp - người lao động.

Ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ (Ảnh: PT).

Từ góc độ giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT Trịnh Thế Truyền cho rằng dù tỉnh có hơn 500.000 lao động có bằng cấp, chứng chỉ, nhưng cơ cấu đào tạo vẫn mất cân đối. Trong tổng số khoảng 50.000 học sinh, sinh viên tham gia thị trường lao động mỗi năm, trên 70% được đào tạo sơ cấp, trong khi trình độ trung cấp và cao đẳng chiếm tỷ lệ rất thấp.

Ông cho biết chương trình đào tạo còn nặng lý thuyết, ít gắn với thực hành; liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp còn hình thức; sinh viên thiếu kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, đặc biệt là ngoại ngữ, nên phần lớn phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng.

"Nếu không đào tạo theo nhu cầu thị trường, chất lượng nguồn nhân lực sẽ tiếp tục không đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp", ông nói.

Lễ ra mắt website việc làm Phú Thọ (Ảnh: PT).

Tỉnh đang xây dựng kế hoạch sắp xếp lại toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp sau sáp nhập, bao gồm hợp nhất các trường cao đẳng nghề tại Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc (cũ), tinh gọn trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, đồng thời đầu tư trang thiết bị thực hành và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Từ các ý kiến và thảo luận tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tâm huyết của các bộ, ngành, chuyên gia, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động.

Ông nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị.

"Nguồn nhân lực là chìa khóa vàng để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới", ông nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: PT).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phải xây dựng hệ sinh thái nhân lực mở, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp - người lao động.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành mũi nhọn như điện tử, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, logistics, nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, chú trọng kỹ năng số, kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, quản lý nhân lực và kết nối cung - cầu lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp; đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia tuyển dụng, sử dụng lao động hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm và tạo môi trường làm việc ổn định, thu hút.