Chiếc áo chắp vá của nam tài xế công nghệ và hoàn cảnh đẫm nước mắt

"Vai áo của chú cũ rồi mà chữ in trên áo cũng phai. Mình thấy chú có may lại nhiều lần nên hỏi thăm. Chú liền trả lời, áo còn dùng được, tiền để dành đổi lại bữa cơm no bụng, lo cho gia đình", dòng chia sẻ của một tài khoản trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh chụp chiếc áo của nam tài xế, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chiếc áo chắp vá nhiều lần của nam tài xế xe ôm công nghệ khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ dành cho tài xế. "Có lẽ cuộc sống của chú khó khăn lắm, nhưng qua lời nói, mình thấy chú là một người rất lạc quan", một tài khoản mạng xã hội bình luận.

Ông Tất Hà (SN 1963, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM), tài xế xe công nghệ được nhắc đến trong bài viết nói trên, chia sẻ rằng ông đã mặc chiếc áo này suốt 3 năm, kể từ những ngày đầu làm việc.

Nhiều năm "sương gió" ngoài đường phố, chiếc áo này đã cũ, rách vài chỗ. Thế nhưng, vì cuộc sống còn nhiều thứ phải lo, ông Hà đã may lại chiếc áo rồi mặc đi làm như bình thường.

Dạo gần đây, công việc ngày càng cạnh tranh, thu nhập của ông Hà cũng giảm theo. Mỗi ngày, ông cố lắm cũng chỉ kiếm được khoảng 200.000-300.000 đồng. Số tiền này được dùng để trả tiền thuê trọ, chu toàn việc sinh hoạt của cả nhà.

Vài tháng qua, con trai út (30 tuổi) của ông đột ngột mắc bệnh tai biến, ngã xe nên bị thương, không thể đi làm thường xuyên như trước. Con trai lớn (40 tuổi) đã lập gia đình, hoàn cảnh cũng không khá giả nên chỉ có thể phụ giúp chút ít.

Vậy nên gánh nặng tài chính hầu như đè nặng lên vai ông Hà. Ông phải kiếm tiền để vừa lo chuyện sinh hoạt cho gia đình, vừa trả nợ số tiền đã vay để chữa trị cho con.

Chiều muộn, khi người khác đã tan làm, trở về nhà nghỉ ngơi, ông Hải vẫn còn bận rộn với những chuyến xe chở hàng cuối năm.

Trò chuyện qua điện thoại, trong tiếng xe cộ ồn ào qua lại, nam tài xế cố gắng bày tỏ với phóng viên Dân trí: "Gia đình đang trông chờ vào tôi, tôi phải cố gắng thôi. Mệt thì có mệt thật, nhưng vẫn thấy may mắn vì có thể kiếm ra tiền".

Trước đây, ông Hải từng làm công nhân ở một xưởng lắp ráp xe tải. Sau 7 năm, công việc nặng nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông Hải đành nghỉ việc. Để có tiền trang trải cuộc sống, ông đăng ký làm tài xế xe ôm công nghệ.

Tiếp nhận chia sẻ của nữ hành khách trên mạng xã hội, đại diện hãng xe ôm công nghệ cũng đã liên hệ, động viên và đến trao tận tay chiếc áo mới cho nam tài xế.