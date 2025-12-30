"Chìa khóa" giúp hàng trăm lao động nâng cao thu nhập

Trụ cột sinh kế

Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, nhu cầu thị trường ổn định, đào và riềng đã trở thành "chìa khóa" mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân xã Xuân Du, Thanh Hóa, thay thế cho những cây trồng truyền thống năng suất thấp.

Ông Trần Văn Lâm (51 tuổi, thôn 8 Trường Sơn) là một trong những điển hình thành công với cây đào. Để đảm bảo thu nhập đều đặn, ông chia vườn đào thành các khoanh để thu hoạch luân phiên.

Ông Lâm có nguồn thu nhập ổn định nhờ trồng đào (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm ngoái, ông Lâm thu lãi gần 200 triệu đồng từ việc bán 1/3 số đào trong vườn. Năm nay, ông dự kiến thu hoạch 200 gốc đào cổ thụ và đã có 30% số đào được thương lái đặt mua.

"Cây đào cho lãi gấp 10 lần trồng lúa, ngô, sắn. Có năm, tôi bán một cây đào đã đút túi 30 triệu đồng", ông Lâm nói.

Gia đình chị Lưu Thị Lý (38 tuổi, thôn 5 Đồng Tri) lại ăn nên làm ra nhờ cây riềng. Trên diện tích 10 sào đất canh tác, năm vừa qua, gia đình chị thu hoạch 25 tấn riềng trong 2 vụ. Với giá bán 9.000-11.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình chị lãi gần 200 triệu đồng.

Chị Lý cho biết, trước năm 2018, gia đình chị chủ yếu trồng lúa với thu nhập bấp bênh. Thấy nhiều hộ trong vùng chuyển sang trồng riềng cho nguồn thu ổn định, chị Lý đã tìm hiểu và trồng thử nghiệm 1 sào. Sau vụ đầu tiên thành công, chị quyết định mở rộng lên 10 sào.

Những vựa đào ở xã Xuân Du đã và đang là trụ cột giúp xã này giảm nghèo bền vững (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo chị Lý, chi phí đầu tư cho mỗi sào riềng chỉ khoảng 3 triệu đồng. Cây riềng dễ trồng, ít sâu bệnh, sinh trưởng nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

"Nhờ trồng riềng, vợ chồng tôi không phải đi làm ăn xa. Riềng thu hoạch quanh năm nên lúc nào cũng có tiền tiêu và tích lũy. Nguồn thu này giúp gia đình tôi nuôi các con ăn học đầy đủ", chị Lý chia sẻ.

Tạo sinh kế bền vững là trung tâm

Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Du, cho biết hiện trên địa bàn xã có 305ha đào và 270ha riềng. Đây là 2 cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương.

"Bình quân 1ha đào cho thu nhập hơn 400 triệu đồng, riềng khoảng 300 triệu đồng. Những vựa đào, riềng đang giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 500 lao động. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cho hay, việc xác định cây trồng chủ lực đã tạo bước ngoặt quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Hai loại cây này có chi phí đầu tư thấp, ít sâu bệnh, không phải sử dụng nhiều thuốc hóa học, góp phần bảo vệ môi trường.

Chị Lý “đút túi” khoảng 200 triệu đồng/năm nhờ trồng riềng (Ảnh: Hạnh Linh).

Trong quá trình lựa chọn cây trồng chủ lực, địa phương hướng đến mục tiêu lấy nguồn thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân là trung tâm.

"Khi người dân có việc làm, tăng nguồn thu nhập mới có thể giảm nghèo căn cơ, hạn chế tái nghèo. Từ đó dần xóa bỏ tư duy làm ăn manh mún, ngắn hạn", ông Tuấn khẳng định.

Để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bền vững, tạo sinh kế "kép" cho người dân, xã đang xây dựng đề án thí điểm trồng đào ứng dụng công nghệ cao, quy mô 2-4ha tại xứ đồng thôn 8 và 9.

Nếu mô hình mang lại hiệu quả, địa phương sẽ mở rộng vùng trồng đào công nghệ cao lên 50-100ha. "Mục tiêu của chúng tôi là khi du khách về Xuân Du không chỉ tham quan, đi lễ tại Phủ Na mà còn được check-in vườn đào", ông Tuấn chia sẻ.

Trong thời gian tới, Xuân Du sẽ tiếp tục phát triển mô hình trồng đào và riềng theo hướng đảm bảo môi trường, tạo sinh kế và mở rộng sản xuất - tiêu thụ để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

"Xã hỗ trợ người dân về kỹ thuật canh tác theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng hóa chất, khuyến khích bà con nhân rộng diện tích trồng, ổn định sinh kế. Địa phương xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ trong tổ chức sản xuất nông nghiệp", ông Tuấn thông tin thêm.