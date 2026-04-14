Chi tiết thủ tục nhận hỗ trợ học phí, tiền ăn khi học nghề từ BHTN

Từ năm 2025, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, không chỉ dừng lại ở trợ cấp tiền mặt mà còn bao gồm nhiều chế độ khác, nhằm giúp người tham gia sớm quay lại thị trường lao động.

Cụ thể, theo quy định của Luật Việc làm năm 2025, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng để duy trì việc làm.

Để cụ thể hóa các nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó Chương IV đề cập chi tiết về chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Theo đó, người lao động tham gia chương trình đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề sẽ được hỗ trợ 2 khoản chi phí chính gồm học phí và tiền ăn trong thời gian học.

Liên quan đến thủ tục để người lao động được hưởng chế độ này, Điều 12 của Nghị định quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Hồ sơ chia theo từng trường hợp

Đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ hoặc đang hưởng trợ cấp, hồ sơ chỉ bao gồm văn bản đề nghị theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định.

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có nhu cầu học nghề tại địa phương khác, ngoài văn bản đề nghị theo quy định, hồ sơ cần bổ sung quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới dạng bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản điện tử.

Đối với người lao động không thuộc 2 trường hợp nêu trên, hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị theo mẫu; giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (dưới các hình thức bản chính, bản sao hợp lệ hoặc bản điện tử); cùng với số bảo hiểm xã hội.

Cách thức nộp hồ sơ

Về cách thức nộp hồ sơ, người lao động nộp một bộ hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, người lao động nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định.

Trường hợp nộp trực tuyến, hồ sơ được chấp nhận dưới dạng bản chụp của bản chính hoặc bản chụp bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định.

Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính nếu thuộc một trong các trường hợp: ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã.

Khi đó, ngày nộp hồ sơ được tính là ngày người được ủy quyền nộp trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu chính.

Về thời hạn, đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, hồ sơ phải được nộp trong thời gian hưởng trợ cấp.

Trong khi đó, thời hạn đối với người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Việc làm là 12 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định.