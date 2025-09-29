Chỉ sau một vụ tai nạn, Mỹ siết chặt việc cấp bằng lái cho lao động nhập cư

Bộ Giao thông Mỹ tuyên bố sẽ siết chặt quy định cấp bằng lái xe tải cho các lái xe là người nhập cư tại Mỹ. Ước tính gần 200.000 tài xế xe tải đang hành nghề tại Mỹ thuộc diện bị tác động bởi những quy định mới.

Quá trình siết chặt hoạt động cấp bằng sẽ bắt đầu từ việc kiểm tra lại toàn bộ những bằng lái xe tải đã được cấp cho các tài xế nhập cư.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy (Ảnh: SCMP).

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo sẽ thu hồi khoản ngân sách liên bang trị giá 160 triệu USD đối với bang California, sau khi phát hiện 1/4 số bằng lái thương mại mà chính quyền bang này đã cấp cho tài xế nhập cư tính từ tháng 6, là không đáp ứng đủ tiêu chí.

Hiện tại, bang California có 30 ngày để kiểm tra lại toàn bộ quy trình cấp bằng, đưa ra kế hoạch khắc phục, hoặc phải chấp nhận mất khoản ngân sách liên bang.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ cho biết quy định cấp bằng lái xe thương mại đối với tài xế nhập cư hiện chưa chặt chẽ, nhiều bang thậm chí còn không tuân thủ nghiêm các quy định đã ban hành.

"Một hệ thống quy định đã được đề ra với mục đích để người Mỹ có thể an tâm di chuyển trên đường, nhưng hệ thống quy định ấy đang dần bị thỏa hiệp ở một số bang", ông Duffy cho hay.

Trong năm nay, ông Duffy từng cảnh báo cắt ngân sách liên bang đối với những bang không kiểm tra kỹ năng lực sử dụng tiếng Anh của các tài xế xe tải là người nhập cư. Bộ Giao thông Mỹ vẫn đang tiếp tục làm việc với nhà chức trách một số bang về vấn đề này.

Hiện tại, tất cả các bang của Mỹ được yêu cầu dừng cấp mới giấy phép lái xe thương mại cho các tài xế nhập cư. Hoạt động cấp mới sẽ chỉ được tiến hành sau khi nhà chức trách các bang cho thấy họ đã đáp ứng đầy đủ các quy định về quy trình cấp bằng.

Khởi nguồn của loạt động thái trên bắt đầu từ một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở bang Florida ngày 12/8 (Ảnh minh họa: SCMP).

Theo ước tính của Bộ Giao thông Mỹ, sự lỏng lẻo trong quy trình cấp bằng lái xe thương mại khiến gần 200.000 tài xế là người nhập cư được nhận bằng, dù không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Dù vậy, nhà chức trách cho biết sẽ không không thu hồi những bằng lái đã cấp.

Sau đây, tài xế nhập cư muốn được cấp bằng lái xe thương mại tại Mỹ cần có visa H-2a (thị thực dành cho lao động nông nghiệp tạm thời), visa H-2b (thị thực dành cho lao động không có kỹ năng, nhập cư vào Mỹ để làm việc tạm thời trong các ngành phi nông nghiệp), hoặc visa E-2 (thị thực dành cho nhà đầu tư).

Khởi nguồn của loạt động thái trên bắt đầu từ một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở bang Florida ngày 12/8. Một tài xế nhập cư đã quay đầu chiếc xe tải đầu kéo sai quy định, khiến 3 người ngồi trên một chiếc xe tải cỡ nhỏ đi phía sau bị thiệt mạng.

Vụ việc đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cùng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về hoạt động cấp bằng lái thương mại cho tài xế nhập cư.

Hiệp hội Tài xế xe tải Mỹ (ATA) đã lên tiếng ủng hộ động thái mới của Bộ Giao thông. Hồi tháng 4 năm nay, hiệp hội này đã kêu gọi ngừng cấp bằng lái xe thương mại cho các tài xế nhập cư tại Mỹ.