Cán bộ công đoàn nghỉ việc được hưởng hỗ trợ theo quy định nào?

Bà Trần Thị Hằng Nga từng là cán bộ hợp đồng, làm việc theo chuyên môn kế toán tại Liên đoàn Lao động huyện (cũ) từ ngày 1/8/2005.

Đến năm 2007, bà Nga được ký hợp đồng không xác định thời hạn và được xếp ngạch lương như công chức, được nâng lương thường xuyên đúng quy định.

Theo chủ trương sắp xếp bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành, đơn vị của bà kết thúc hoạt động từ ngày 30/6/2015. Bà Nga thắc mắc rằng: “Tôi có được giải quyết chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 hay không?”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay, ngày 17/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Trong đó, một trong những đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết là cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn.

Cụ thể, cán bộ có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Người có tuổi đời còn đủ 2-5 năm đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Nếu cán bộ đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm; trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có tuổi đời còn trên 5-10 năm đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.