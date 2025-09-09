Cách xác định thời gian hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con nhỏ bị ốm đau

Người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa 20 ngày trong một năm để chăm sóc con nhỏ bị ốm đau (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Điểm e Khoản 1 Điều 42 Luật BHXH quy định người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trong thời gian chăm sóc con nhỏ dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật BHXH, thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi (tính cho mỗi con).

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau theo quy định trên trong 5 trường hợp cụ thể tại Điều 5 Thông tư 12/2025/TT-BNV (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc).

Thứ nhất, thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau tối đa không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.

Thứ hai, việc xác định thời gian hưởng chế độ tối đa trong một năm cho mỗi con được tính trên căn cứ thời điểm bắt đầu nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau phải trước ngày sinh nhật của năm con đủ 3 tuổi, đủ 7 tuổi.

Thứ ba, trường hợp trong cùng một thời gian, người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Trong trường hợp này, thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con vẫn được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Luật BHXH.

Thứ tư, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc mà luân phiên nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì thời gian tối đa hưởng chế độ trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật BHXH.

Thứ năm, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi chăm con ốm đau. Trong trường hợp này, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con cũng tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật BHXH.