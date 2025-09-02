Bỏ việc ổn định, chàng trai sống khoẻ nhờ vẽ chữ “nguệch ngoạc"

Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP Thủ Đức), xưởng vẽ nhỏ nhưng được trang trí bằng “đồ nhà làm” chính là những sản phẩm của anh Hoàng Đức Thuyên. Ngó quanh bên ngoài xưởng vẽ, anh Thuyên tự hào, chia sẻ rằng có không ít hàng quán tại khu vực chọn trưng tấm bảng hiệu thủ công “độc quyền” do chính tay anh thiết kế.

Những cửa hàng kinh doanh xung quanh sử dụng bảng hiệu do anh Thuyên thiết kế (Ảnh: Thảo Quân).

Mạo hiểm khởi nghiệp

Tốt nghiệp ngành Hội họa, Trường Đại học Huế vào năm 2013, anh Thuyên sớm được nhận vào làm ở một công ty thiết kế.

Hơn 1 năm, mặc dù công việc ổn định, nhưng anh lại cảm thấy không hạnh phúc sau mỗi giờ tan làm. Vốn yêu thích hội họa, lại đam mê ngắm những tấm bảng hiệu cũ với lối thiết kế độc đáo, anh Thuyên nghĩ đến việc tự mình khởi nghiệp, theo đuổi nghề vẽ bảng hiệu cũ để thỏa mãn đam mê, kiếm thêm thu nhập.

Căn xưởng nhỏ trưng đầy những bảng vẽ do anh Thuyên thực hiện (Ảnh: Thảo Quân).

Thời gian đầu, thấy sản phẩm bảng hiệu thủ công khó cạnh tranh với thị trường bảng hiệu đèn LED và kỹ thuật số, anh Thuyên quyết định không vội mở cửa hàng, mà kiên nhẫn trau dồi kinh nghiệm từ những tiền bối trong ngành.

“Lúc ấy, tôi nghĩ thứ mình có chỉ là kiến thức, lý thuyết thôi, phải trau dồi kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn”, anh nói.

Để có kinh phí trang trải trong thời gian theo đuổi đam mê, buổi sáng, anh Thuyên đi học nghề, còn tối lại chạy khắp nơi đi làm thêm.

Về đến nhà, anh không nghỉ ngơi mà đem những tấm gỗ, thép ra phác thảo để có thể định hình thêm phong cách riêng của mình. Để tạo dấu ấn, anh Thuyên lựa chọn chất liệu khác biệt là tấm thép gỉ, tôn cũ… rồi khéo léo "thổi hồn" vào đó bằng những nét vẽ anh cho là “nguệch ngoạc có chủ đích”.

Anh tái chế những tấm thép gỉ, tôn cũ... để biến hóa thành sản phẩm độc lạ (Ảnh: Thảo Quân).

“Có lúc, tôi dành hết thời gian nghiên cứu phong cách, văn hóa vẽ thời xa xưa. Chỉ khi thật sự hiểu về nó, tôi mới có thể tự tin thể hiện trên những nét vẽ của mình, đồng thời tăng khả năng tư vấn khách hàng một cách chi tiết và rõ ràng”, anh chia sẻ.

Bằng sự nỗ lực, anh Thuyên bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên, là những khách hàng có chung niềm đam mê về sự mộc mạc, hoài niệm.

“Bắt đầu một hành trình mới, tôi nhận lại được nhiều hơn là mất. Nhờ công việc này, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với những người cùng đam mê”, anh nói.

Anh Thuyên miệt mài trong căn xưởng nhỏ của mình (Ảnh: Thảo Quân).

Mỗi bảng hiệu anh vẽ có giá khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Hằng tháng, anh Thuyên đều đặn nhận 30-40 đơn hàng, mang lại cho anh một nguồn thu nhập ổn định.

Mỗi đứa con tinh thần đều được anh Thuyên chăm chút tỉ mỉ và có sản phẩm phải dành từ 3 đến 4 ngày để hoàn thành.

Theo anh, cái khó nhất khi vẽ bảng hiệu là cách họa sĩ dung hòa quan điểm sáng tạo của cá nhân và yêu cầu của khách hàng.

“Chỉ khi hiểu rõ mình làm gì, khách hàng mới tin tưởng và hài lòng”, anh tâm sự.

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Chàng trai cho hay khi mới bắt đầu khởi nghiệp, anh ý thức được rằng để sản phẩm của mình gần hơn với cộng đồng, điều nhanh nhất là phải quảng bá rộng rãi.

Vì thế, anh xây dựng hình ảnh cá nhân, viết bài, chỉnh video và đăng tải lên mạng xã hội. Chính bởi sự độc đáo của riêng mình, anh thành công đưa nghề vẽ bảng hiệu thủ công lan tỏa đến nhiều người.

Bảng hiệu thủ công được khách hàng đưa vào sử dụng, từ tiệm sửa xe đến quán ăn, quán cà phê... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nguồn khách hàng chủ yếu là từ mạng xã hội. Họ nhìn thấy những hình ảnh tôi đăng tải rồi liên hệ và trao đổi, đồng thời giới thiệu sản phẩm của tôi cho bạn bè, cũng như các khách hàng khác ưa chuộng phong cách này”, anh Thuyên nói.

Nam họa sĩ hy vọng công việc tưởng chừng bị quên lãng này sẽ trở lại thời hoàng kim như trước, với diện mạo mới mẻ, hiện đại và cải tiến phù hợp với thị hiếu hơn.

“Trước khi có máy móc và in kỹ thuật số, bảng hiệu cửa hàng đều được vẽ tay thủ công bằng cọ và sơn. Tôi muốn khôi phục lại nét đẹp đó, để mọi người có thêm cơ hội tìm hiểu và yêu thích”, anh bày tỏ.

Thảo Quân