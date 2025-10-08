Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ, sửa đổi một số quy định về điều kiện kinh doanh, thời hạn và thành phần hồ sơ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Cụ thể, dự thảo đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 2/4 điều kiện kinh doanh về cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống còn 18 ngày.

Công nhân làm việc tại nhà máy may ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là phân cấp mạnh thẩm quyền về địa phương. Theo đó, UBND cấp tỉnh sẽ được giao thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cũng như chứng chỉ kiểm định viên.

Trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Bộ cũng đề xuất các tổ chức huấn luyện hạng I sẽ thực hiện thủ tục tại UBND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho rằng việc phân cấp ngay về địa phương có thể gây bất cập, không hiệu quả do số lượng thủ tục ít (trung bình 45 hồ sơ/năm) và năng lực thực hiện tại địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.

Vì vậy, dự thảo đề xuất phương án cả Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được UBND phân cấp) đều có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Tổ chức có nhu cầu hoạt động kiểm định có thể lựa chọn gửi hồ sơ đề nghị về UBND cấp tỉnh (nơi tổ chức có trụ sở chính) hoặc gửi trực tiếp về Bộ Nội vụ.

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất hướng đến mục tiêu lâu dài là chuyển giao dần thẩm quyền cho các địa phương đủ năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.