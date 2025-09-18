Thợ thông cống bất lực khi khách hàng bị “móc túi” gần chục triệu đồng

Người trong nghề cũng “bó tay”

Anh N.T.K. (ngụ tại TPHCM) cho biết, ngày 30/8, khi nhà vệ sinh ở chung cư có mùi hôi, anh đã lên mạng xã hội để tìm kiếm công ty cung cấp dịch vụ xử lý. Vài phút sau, một người đàn ông dùng số điện thoại 0967499833 gọi điện cho anh, giới thiệu là nhân viên công ty Môi trường xanh.

Kỹ thuật viên khử mùi nhà vệ sinh tại nhà của anh K. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua ứng dụng Zalo, nhân viên trên xin thông tin, địa chỉ của anh K., hỏi thăm tình hình và hứa sẽ cho kỹ thuật viên qua ngay lập tức.

“Một người tên Nguyễn Tiến (số điện thoại 0968195468) tự xưng là kỹ thuật viên, đã liên hệ và đến nhà tôi để tìm hiểu. Sau 5 phút kiểm tra, người này báo chi phí xử lý là 4 triệu đồng.

Tôi có trao đổi và xác nhận bằng tin nhắn là nếu hết mùi thì tôi mới trả tiền. Người này đồng ý và cho máy xuống thông ống cống trong nhà tắm. Sau khi thông cống xong, dù vẫn còn mùi nhưng nhân viên này cam kết buổi chiều sẽ hết và nhờ tôi hỗ trợ ứng trước 70% là 2,8 triệu đồng”, anh K. kể lại sự việc.

Anh K. nói vì tin tưởng và không hiểu về giá dịch vụ nên đồng ý ứng trước số tiền nói trên.

“Sau đó tôi có liên hệ với công ty Môi trường xanh để yêu cầu giải quyết vụ việc nhà vệ sinh nhà tôi vẫn còn mùi hôi ban đầu nhưng công ty không phản hồi. Tôi liên hệ kỹ thuật viên thì người này có đến giải quyết nhưng vẫn không xử lý được mùi hôi. Người này hướng dẫn tôi tiếp tục liên hệ với công ty để đòi lại tiền nhưng đến nay công ty trên vẫn không liên hệ lại”, anh K. bức xúc.

Cảm thấy mình đã tìm phải công ty có dấu hiệu lừa đảo, anh K. lên mạng xã hội tìm hiểu thì biết được rất nhiều người bị lừa như mình. Anh K. cho biết đang làm các thủ tục để gửi đơn khiếu nại vụ việc ra cơ quan chức năng để sớm giải quyết vụ việc.

Anh Quang Vinh (28 tuổi, ngụ tại TPHCM), thợ chuyên dịch vụ điện nước có 10 năm kinh nghiệm, cho hay dù anh đã cố cảnh báo khách hàng cách nhận biết lừa đảo, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

“Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những khách hàng là phụ nữ, sinh viên hoặc người không có nhiều hiểu biết về loại hình dịch vụ này”, anh Vinh nói.

Vừa làm việc vất vả, vừa phải nỗ lực… chống lừa đảo

Anh Vinh chia sẻ thủ đoạn lừa đảo phổ biến là “hét” giá cao so với thỏa thuận ban đầu, không thực hiện đầy đủ các công đoạn hoặc thổi phồng khối lượng công việc. Nếu khách hàng phản ứng, không đồng ý thanh toán, nhóm lừa đảo sẽ hăm dọa, thậm chí hành hung.

Anh Vinh cho hay từng có khách hàng cũ phải cầu cứu anh, sau khi bị nhóm lừa đảo ép thanh toán chi phí hút bể phốt lên đến gần 10 triệu đồng, dù vấn đề vẫn chưa được xử lý triệt để. Hầu như các đối tượng lừa đảo chỉ giả vờ thao tác để qua mắt khách hàng, lừa tiền rồi rời đi thật nhanh, khiến khách hàng “tiền mất tật mang”.

“Chẳng hạn như đối với dịch vụ thông tắc cống, bồn cầu, ban đầu nhóm lừa đảo sẽ giả vờ báo giá trọn gói là 500.000 đồng, nhưng khi xong việc lại báo đó là giá tính trên mỗi mét dây lò xo thông vào đường ống.

Họ cố ý đổ dung dịch xà phồng lên bề mặt ống để che mắt khách hàng, rồi cố ý thả dây càng dài càng tốt, khiến cho giá dịch vụ tăng cao lên hàng triệu đồng. Mặc dù thực tế, giá của dịch vụ này cao lắm chỉ vài trăm nghìn đồng.

Đối với dịch vụ hút bể phốt, các nhóm lừa đảo thường đổ thêm chất thải vào bên trong để tăng lượng mét khối trong bể. Giá thực tế của loại hình dịch vụ này tối đa chưa đến 2 triệu đồng”, anh Vinh nói.

Thậm chí, có lần khách hàng nhờ anh Vinh đến kiểm tra, thỏa thuận giá trước với các nhóm hút bể phốt. Thế nhưng khi làm xong, các nhóm này vẫn “trở mặt”, hét giá cao và hăm dọa khách hàng phải thanh toán đủ.

Anh Nguyễn Văn Nam (ngụ tại TPHCM), chủ một công ty chuyên dịch vụ điện nước, khuyên rằng để tránh bị lừa, khách hàng cần tìm đến những đơn vị có uy tín, thông tin liên hệ, đăng ký kinh doanh rõ ràng, tuyệt đối không tin vào các tin quảng cáo dịch vụ “trôi nổi” trên mạng xã hội.

“Khi khách hàng liên hệ, công ty tôi thường điều phối 4 người thợ đến tận nơi, kiểm tra, đo đạc thật kỹ để phát hiện đúng vấn đề cho khách rồi mới dám báo giá.

Khách hàng nên nhớ chỉ đồng ý sử dụng dịch vụ với các đơn vị báo giá trọn gói, giá khoán, nghĩa là khảo sát thực tế để xác định khối lượng, rồi cam kết lấy đúng mức giá đó chứ không phát sinh thêm chi phí nào, bảo hành nếu vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, khách hàng cứ mạnh dạn trình báo với cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết, tuyệt đối đừng tin lời hứa hẹn của đơn vị cung cấp dịch vụ có dấu hiệu lừa đảo”, anh Nam chia sẻ.

Người thợ trải lòng rằng công việc thông tắc cống, bồn cầu, hút bể phốt… là một nghề rất vất vả. Bởi họ phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, hôi thối, nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian dài.

Chẳng những phải gồng mình trước sự vất vả của nghề, anh Nam còn phải nỗ lực đẩy lùi nạn lừa đảo trong ngành. Thậm chí, anh còn lập một kênh TikTok riêng để liên tục đăng tải video cảnh báo khách hàng.

Song vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Xã hội ngày càng nhiều người bị lừa với chiêu thức quen thuộc, khiến những người thợ chân chính như anh cũng bị ảnh hưởng theo.

“Vì quá sợ hãi trước các nhóm lừa đảo, khách hàng dễ tỏ vẻ gay gắt, soi xét mỗi khi chúng tôi đến làm việc. Lắm lúc, chúng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng đồng cảm với tâm lý của khách. Đó là động lực để tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc, lấy lại lòng tin của khách hàng”, anh trải lòng.