Bị nợ lương, nữ công nhân vay mượn khắp nơi để sống và phẫu thuật cho con

Dân trí Bị công ty nợ lương 3 tháng, chị Thùy Dương (TPHCM) phải đi vay hơn 13 triệu động từ người thân để lo chi phí cho con mổ hở hàm ếch và sinh hoạt gia đình.

Bị nợ lương 3 tháng, nữ công nhân vay mượn khắp nơi nuôi con hở hàm ếch

Gần 3 tháng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương bị công ty nợ tiền lương và thưởng làm cho cuộc sống gia đình bị xáo trộn và gặp nhiều áp lực.

Hơn 3 tháng chơi vơi vì... bị nợ lương

Vào buổi trưa đầu tháng 7, tại khu nhà trọ công nhân ở quận Bình Tân (TPHCM), chị Nguyễn Thị Thùy Dương (27 tuổi) đang cùng con trai 4 tuổi ăn vội hộp bún được mua hồi sáng. Để tiết kiệm chi phí, một hộp bún được chị chia thành 2 bữa sáng và trưa.

Nguyên nhân khiến chị phải tiết kiệm mọi chi phí vì 3 tháng nay chưa được trả lương. Chị vẫn đang làm nhân viên bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn M. (văn phòng tại Quận 1, TPHCM) mà chưa dám nghỉ việc vì sợ không được trả 3 tháng lương công ty còn nợ, mỗi tháng 5 triệu đồng.

Các chi phí ăn uống trong nhà đều phải giảm hết, có ngày 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Thùy Dương phải mua tạm hộp bún để ăn qua bữa.

"Ngày mồng 5 hàng tháng là tôi sẽ được nhận lương, nhưng bắt đầu từ tháng 4/2021 đến nay công ty lại xin nợ. Điều này khiến cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Con tôi vừa phải phẫu thuật mổ hở hàm ếch nên kinh tế càng eo hẹp hơn", chị Nguyễn Thị Thùy Dương than thở.

Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình chị phải trông vào tiền lương của chồng và tiền tích cóp, dành dụm trước đây. Mới đây, cậu con trai 4 tuổi của vợ chồng chị phải phẫu thuật hở hàm ếch nên anh chị phải đi vay mượn thêm để có tiền lo cho con.

"Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì chuyện cơm áo gạo tiền. Gần như tháng nào tôi cũng phải đi mượn người thân, bạn bè tiền để trang trải cuộc sống. Đến hiện tại, tôi đã phải mượn khoảng 13 triệu đồng để trang trải chi phí gia đình.", chị Thùy Dương lo lắng.

Được biết, công ty nơi chị Nguyễn Thị Thùy Dương làm việc có hơn 150 người lao động. Trong đó, chủ yếu là nhân viên bộ phận bán hàng tại các siêu thị trên cả nước, nhiều nhất là ở TPHCM.

Vì thông cảm cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thùy Dương cũng như những công nhân khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phía chủ nhà trọ đã giảm 500.000 đồng tiền thuê trọ.

Lo sợ quyền lợi bị ảnh hưởng

Cùng chung cảnh ngộ với chị Dương, chị L.T.D. (quê Nghệ An) đang làm quản lý khu vực tại TPHCM của công ty M. cũng "mất ăn mất ngủ" vì công ty không trả lương và thưởng. Theo chị L.T.D. công ty cũng đã ngừng đóng bảo hiểm theo quy định cho người lao động.

"Tôi đang mang thai tháng thứ 3 nhưng công ty không trả tiền lương và không tiếp tục đóng tiền bảo hiểm. Điều này khiến tôi rất lo lắng về những chính sách và quyền lợi của lao động nữ mang thai sẽ bị ảnh hưởng", chị L.T.D. cho biết.

Cùng cảnh bị nợ lương, chị L.T.D cũng lo lắng vì bản thân đang mang thai mà công ty đã ngưng đóng bảo hiểm.

Theo chị L.T.D., số nhân viên bán hàng mà chị đang quản lý trực tiếp thì hầu như đi làm để chấm đủ công, còn doanh thu thì không có vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Mặc dù tôi cùng các nhân viên trong công ty đã làm đơn gửi đến công đoàn cơ sở, nhưng đến nay chưa có phản hồi và cũng không gặp được giám đốc công ty. Không biết đến khi nào tôi và những người lao động khác có thể nhận đủ lương và thưởng", chị L.T.D. tâm sự.

Chị L.T.D. lo chế độ hưởng thai sản của mình bị ảnh hưởng khi công ty tiếp tục ngưng đóng bảo hiểm.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, nguyên nhân dẫn đến việc công ty M. chậm trễ trả lương cho người lao động là do gặp khó khăn về tài chính. Công ty không có doanh thu do dịch Covid-19 nên không đủ khả năng chi trả lương, thưởng cho người lao động.

Hiện nay, công ty đang phải ngừng mọi hoạt động kinh doanh, triển khai sản xuất. Người đại diện pháp luật là tổng giám đốc công ty M. cũng đã có đơn từ chức.

"Chúng tôi chưa nhận được thông báo về việc tổng giám đốc công ty bị bãi nhiệm. Tuy vậy, tổng giám đốc khẳng định bản thân đã được thông qua đơn từ chức nên không còn liên quan đến bất kì hoạt động nào của công ty và từ chối ký các quyết định chi trả lương cho người lao động", một đại diện của công ty M. cho hay.

Nam Thái - Xuân Hinh