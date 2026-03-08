"Đi viện còn bị lừa tiền, xót lắm"

“Ông, bà, cô, bác, anh chị em nhớ giúp tuyệt đối không tin bất kỳ người lạ nào. Nếu ai đến xin tiền hoặc tiếp cận, mọi người báo ngay cho bảo vệ để chúng tôi xử lý. Đừng để bị lừa mất tiền oan!”, anh Hiền đi dọc hành lang bệnh viện, đi đến từng khu vực, nhắc nhở từng bệnh nhân.

Anh Hiền tự hào khoe đã hơn 14 năm làm bảo vệ bệnh viện, anh có thể nói lớn mà chẳng cần đến loa.

Bảo vệ bệnh viện bất ngờ thành “sao” với lời cảnh báo lừa đảo (Clip: Nguyễn Vy).

Đó là nội dung một đoạn video ghi lại cảnh anh Hiền đi nhắc nhở bệnh nhân đề phòng lừa đảo được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đoạn phim ngắn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều bệnh nhân từng đến khám chữa bệnh tại đây cùng người thân bày tỏ sự ngưỡng mộ cách làm việc tận tâm của nam bảo vệ.

Kể từ khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, anh Hiền không khỏi ngại ngùng khi được đồng nghiệp và bệnh nhân trong bệnh viện gọi vui là “ngôi sao mạng".

“Tôi không ngờ mình lại được nhiều người chú ý như vậy. Thực ra đó chỉ là công việc thường ngày của chúng tôi. Thấy nhiều bệnh nhân và người nhà bị kẻ xấu tiếp cận, anh em trong tổ bảo vệ xót xa. Vì vậy, bên cạnh việc phát loa chung thông tin cảnh báo, tôi chọn cách trực tiếp nhắc nhở từng người để họ dễ nhớ và cảnh giác hơn”, anh Hiền chia sẻ.

Anh Dương Thanh Hiền hiện là Tổ trưởng tổ bảo vệ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Tổ bảo vệ do anh phụ trách gồm 16 nhân sự thuộc biên chế bệnh viện và 14 nhân sự thuê ngoài nhằm tăng cường đảm bảo an ninh.

Anh Hiền có 14 năm làm bảo vệ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Ảnh: Nguyễn Vy).

Công việc mỗi ngày của anh Hiền bắt đầu từ rất sớm. Khoảng 5h30, anh đã có mặt tại bệnh viện.

“Thực tế, nhiều bệnh nhân đến xếp hàng từ khoảng 4h nên các bảo vệ ca đêm đã bắt đầu sắp xếp chỗ, hướng dẫn ban đầu cho người bệnh. Ngoài hướng dẫn quy trình khám bệnh, chúng tôi còn phải nhắc nhở bà con cảnh giác với những đối tượng lạ bên ngoài. Sau đó, anh em bảo vệ tiếp tục theo dõi các khu vực dễ xảy ra ùn tắc để sắp xếp lại cho trật tự, tránh tình trạng chen lấn”, anh Hiền nói.

Như anh Hiền nói, một trong những vấn đề khiến lực lượng bảo vệ luôn trăn trở là tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng bệnh viện đông người để thực hiện các hành vi lừa đảo với nhiều kịch bản tinh vi.

Nam bảo vệ hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Có trường hợp họ giả làm bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân để áp sát những người đang chờ khám bệnh. Họ nói chuyện với nhau rằng có người cần tiền phẫu thuật gấp, đang chờ người thân gửi tiền từ quê lên. Một người trong nhóm sẽ giả vờ đưa tiền trước để tạo lòng tin. Khi thấy vậy, nhiều người xung quanh động lòng thương, cũng rút tiền ra giúp”, anh Hiền kể.

Theo anh, chỉ trong vài phút, các đối tượng có thể gom được số tiền khá lớn rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nếu không cảnh giác, bệnh nhân và người nhà rất dễ trở thành nạn nhân của những chiêu trò này.

Nắm được nhiều trò lừa đảo, anh Hiền thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân cảnh giác, khuyến cáo mọi người nếu gặp người lạ xin tiền thì nên báo ngay cho lực lượng bảo vệ thay vì đưa tiền trực tiếp.

Trong một số trường hợp, lực lượng bảo vệ còn phối hợp với công an địa phương để xử lý các đối tượng nghi vấn. Nhờ trích xuất camera an ninh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhiều đối tượng lừa đảo đã bị phát hiện, bắt giữ.

Nghề “ngấm vào máu”

Anh Hiền làm việc tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM từ năm 2012. Sau nhiều năm gắn bó, đến năm 2024, anh Hiền được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ bảo vệ.

Theo anh, khi đảm nhận vị trí quản lý, áp lực công việc cũng lớn hơn vì vừa phải làm gương, vừa phải quản lý, điều phối anh em trong tổ để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Làm bảo vệ tại bệnh viện, theo anh Hiền, áp lực công việc không nhỏ. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận rất đông bệnh nhân, trung bình 1.300-1.500 người.

Áp lực công việc lớn, anh Hiền luôn nhắc nhở thành viên trong tổ bảo vệ phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn với từng bệnh nhân (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngay cả dịp lễ, Tết, lực lượng bảo vệ bệnh viện cũng không được nghỉ hoàn toàn mà phải thay phiên nhau trực để đảm bảo an ninh, trật tự cho bệnh viện.

Dù công việc đôi lúc căng thẳng, anh Hiền cho hay các thành viên trong tổ bảo vệ luôn cố gắng giữ bình tĩnh, cư xử nhẹ nhàng để tránh làm bệnh nhân và người nhà cảm thấy khó chịu.

"Công việc này có lẽ đã "ngấm vào máu" của chúng tôi. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi chỉ cần nhìn là đoán được bệnh nhân đang cần gì, chỉ cần lướt ngang là có thể phát hiện đối tượng nghi vấn lừa đảo", anh Hiền tự tin.

Nam bảo vệ chợt lặng đi khi nhớ lại chuyện nhiều năm trước. Khi đó, một đồng nghiệp của anh từng bị đối tượng xấu dùng dao tấn công đến trọng thương khi đứng ra ngăn chặn hành vi tiếp cận bệnh nhân để lừa đảo.

“Công việc bảo vệ ở bệnh viện đôi khi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy”, nam bảo vệ trải lòng.

Trong quá trình làm việc, lực lượng bảo vệ đôi khi cũng gặp những tình huống hiểu lầm. Do môi trường bệnh viện đông người, nhiều lúc bảo vệ phải nói lớn để mọi người nghe rõ. Tuy nhiên, một số người có thể hiểu nhầm rằng bảo vệ đang quát nạt.

“Vui nhất là khi được chia sẻ. Nhiều bệnh nhân khám bệnh, điều trị xong, ra viện còn quay lại bắt tay, cảm ơn chúng tôi”, anh Hiền bộc bạch.

Theo anh, niềm vui lớn nhất trong công việc chính là khi giúp đỡ được người khác. Có những trường hợp bảo vệ nhặt được tiền do bệnh nhân đánh rơi. Nếu tìm được chủ nhân, số tiền sẽ được trả lại ngay. Trong trường hợp không xác minh được, số tiền sẽ được báo cáo lãnh đạo để đưa vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Số tiền bị đánh rơi nếu chưa tìm được chủ nhân sẽ được anh Hiền và tổ bảo vệ báo cáo lãnh đạo để đưa vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Không ít bệnh nhân và người nhà đã gửi thư cảm ơn hoặc gọi điện về bệnh viện bày tỏ sự cảm kích. Những điều đó giúp anh và đồng nghiệp có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công việc.

Đại diện Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết anh Hiền là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Nhờ sự nỗ lực của tổ bảo vệ cùng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ và người lao động, tình trạng lừa đảo, móc túi tại bệnh viện trong những năm gần đây đã giảm đáng kể.

Hằng năm, bệnh viện cũng tổ chức nhiều đợt đào tạo nghiệp vụ, đồng thời có hình thức khen thưởng đối với các nhân viên bảo vệ có thành tích tốt.

“Lực lượng bảo vệ bệnh viện là những người tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân và cũng chịu nhiều áp lực không kém nhân viên y tế. Vì vậy, chúng tôi mong muốn họ được hưởng chế độ lương, thưởng và an sinh xã hội tốt hơn”, đại diện bệnh viện cho hay.