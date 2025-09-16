Bác sĩ nội trú kể chuyện "lò" luyện nghề, ngày tốt nghiệp tóc còn một nửa

Nghề phải nỗ lực học suốt đời

“Nhớ lại những ngày ôn thi, bố mẹ tôi nhiều lần xót xa vì con học quá căng, ăn ngủ chẳng đủ, ngày đêm nhốt mình trong phòng, học có thể gọi là "đến mức phát điên”, dòng chia sẻ trên trang cá nhân của ThS. BS nội trú Hoàng Văn Chương (Hà Nội) khiến cộng đồng có thêm những góc tiếp cận, hình dung thực tế về lựa chọn nghề nghiệp của những người mặc áo blouse xuất sắc.

Nam bác sĩ tại buổi bảo vệ luận văn bác sĩ nội trú, khi tóc chỉ còn một nửa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên dưới bài viết, anh đăng tải hình ảnh bản thân tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú năm 2018. Hình ảnh gây chú ý khi cậu thanh niên trụi cả tóc, thu hút gần 13.000 lượt tương tác.

Bác sĩ Chương cho hay nhiều ngày qua, dư luận xôn xao trước đoạn clip “hô tên” chọn chuyên ngành nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội trong sự kiện Match day. Theo dõi sự kiện, anh không khỏi xúc động khi nhớ lại hành trình theo đuổi nghề y của mình.

“Năm 2008, tôi thi đỗ Đại học Y Hà Nội, bắt đầu những ngày tháng lao đầu vào học tập. Buổi sáng, tôi thực tập ở bệnh viện, chiều ngồi giảng đường, tối lại “cắm cọc” tại thư viện để chuẩn bị cho các kỳ thi”, anh nói.

Nhờ nỗ lực hết mình, Chương tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, đủ điều kiện đăng ký học tiếp chương trình bác sĩ nội trú, chuyên ngành nội tổng hợp tại trường Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Chương thời điểm bắt đầu vào chương trình bác sĩ nội trú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khoảng thời gian học tập vất vả nhất của tôi là lúc chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú. Mỗi sinh viên Y khoa chỉ có 1 cơ hội duy nhất để dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Chỉ tiêu thì ít, trong khi mỗi năm có hàng nghìn sinh viên từ hơn 17 trường đào tạo ngành y trên cả nước cùng đổ về tranh tài.

Bộ đề thi rất “kinh khủng”. Thời điểm tôi dự thi, đề vẫn giữ hình thức tự luận thay vì trắc nghiệm như bây giờ”, bác sĩ Chương chia sẻ.

Anh cho hay, để chuẩn bị cho kỳ thi thách thức nhất với người chọn nghề y, thí sinh phải học, luyện cùng lúc 8 môn. Trong đó, toán và tiếng Anh không có bộ câu hỏi ôn tập, 6 môn còn lại có đến 720 câu hỏi. Thí sinh phải đăng ký chuyên ngành ngay khi nộp hồ sơ chứ không được thi xong mới chọn. Số lượng chỉ tiêu bác sĩ nội trú rất hạn chế, mỗi chuyên ngành chỉ 3-5 người nên tính cạnh tranh lớn, khả năng trượt với mỗi thí sinh đều rất cao.

“Khối lượng kiến thức phải học, ôn lớn, tôi cần 2-3 tháng mới học xong. Nhưng học xong lại quên, xong môn này lại quên môn khác, phải học lại, luyện lại. Áp lực nhất là gần ngày thi phải gồng gánh 720 câu, sao để nhớ hết, vận dụng nhuần nhuyễn. Thí sinh thi bác sĩ nội trú ai cũng mệt mỏi, có bạn phải dùng thuốc an thần để đỡ căng thẳng, học tập trung hơn, không ít người bỏ cuộc giữa chừng”, anh kể.

Nhờ sự nỗ lực, bác sĩ Chương vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến giờ đã 17 năm trong nghề, bác sĩ Chương vẫn không thể quên ngày tháng nhốt mình trong phòng để học, đến mức bố mẹ anh phải cố gắng thuyết phục con dừng lại, để không gây hại cho chính mình.

“2 ngày trước khi thi bác sĩ nội trú, tôi đã gọi điện cho mẹ và bật khóc. Mặc dù không nỡ để tôi quá vất vả, bố mẹ vẫn gắng gượng động viên tôi vì hiểu đây là ước mơ mà tôi luôn khao khát.

Sự động viên đó thực sự là phao cứu sinh giúp tôi vượt qua khoảnh khắc căng thẳng nhất. Đã theo nghề thì bản thân xác định phải nỗ lực và học tập suốt quá trình làm nghề, để xứng đáng với công việc cao quý này”, nam bác sĩ chiêm nghiệm.

Sau 3 năm nỗ lực cắm rễ ở bệnh viện, trong "lò luyện đan", ngày bảo vệ luận văn bác sĩ nội trú, anh Chương chỉ còn một nửa tóc phía bên phải đầu, một phần nguyên nhân là do quá căng thẳng. Cậu thanh niên nhìn như quái tướng đó đã khiến nhiều người trầm trồ vì vượt qua kỳ thi đầy áp lực một cách xuất sắc.

Nụ cười và nước mắt của người làm nghề y

Là một bác sĩ nội trú trưởng thành tại Trung tâm tiêu hóa - gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Chương cho hay có hôm gặp ca bệnh khó, anh phải làm việc từ 6h đến 2h ngày hôm sau mới về nhà, tức gần 24 giờ liên tục.

Bác sĩ Chương chia sẻ nghề y là công việc đòi hỏi phải học tập suốt sự nghiệp mới đủ cập nhật, trụ được với nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đối với anh, những bữa cơm ăn vội, giấc ngủ chập chờn, nhiều tháng chỉ gặp bố mẹ, gia đình 1 lần, là chuyện... quá đỗi bình thường. Thời gian đầu mới công tác ở bệnh viện, anh cảm nhận áp lực rõ nhất là phải liên tục học, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề thực tế, theo dõi sát sao người bệnh kể cả khi đã hết ca làm việc.

Tâm lý anh cũng thường nặng nề sau mỗi lần chứng kiến bệnh nhân biến chứng nặng không qua khỏi. Anh bộc bạch, đối mặt với chuyện sinh tử gần 20 năm vẫn khó kiềm được những lần rơi nước mắt.

Khắc nghiệt là thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

Bác sĩ Chương chia sẻ kinh nghiệm tới các đồng nghiệp tại hội nghị tiêu hóa và nội soi quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ngoài áp lực, công việc này còn đem lại cho tôi niềm vui, sự đồng cảm và tính trách nhiệm. Mỗi lần được đi nước ngoài tham gia các khóa học ngắn hạn, tôi lại thấy háo hức vì được trang bị thêm kiến thức mới, tăng khả năng cứu chữa với bệnh nhân.

Niềm hạnh phúc và động lực gắn bó với nghề của chúng tôi chính là nhìn thấy nụ cười của người bệnh và gia đình họ khi được xuất viện, khi sức khỏe tiến triển tốt hơn từng ngày và là lúc gặp lại bác sĩ trong tình trạng khỏe mạnh”, anh cười xoa mái đầu không còn tóc.