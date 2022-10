"Anh thợ xui rủi" may mắn thoát khỏi chiếc ô tô phát nổ trên đường

Gần một tháng sau khi xảy ra vụ ô tô phát nổ trong lúc thợ đang sửa xe tại Đắk Lắk, anh Nguyễn Quốc Hùng (tên đã thay đổi, người sửa xe lúc xảy ra sự cố) vẫn chưa hết run khi nhớ lại khoảnh khắc suýt mất mạng.

Anh Hùng vừa bước lên xe để sửa thì chiếc xe phát nổ, bốc cháy (Ảnh: Uy Nguyễn).

Anh Hùng kể lại, chiều 21/9, anh nhận được điện thoại của người khách báo chiếc ô tô Kia bị hư dọc đường tại xã Yang Reh (huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Lập tức, anh xách theo đồ nghề chạy xe hơn 10km đến nơi sửa xe cho khách.

Theo anh Hùng, khi anh đến nơi, chiếc xe đã được mở nắp ca pô phía trước, bình xăng đã được tháo nắp. Kiểm tra cùng chủ xe, anh Hùng thấy bơm xăng bị chết nên vào trong xe xem xét và kết luận xe bị chạm điện.

Lúc này, anh Hùng thấy có một người đàn ông nằm ngủ ở ghế sau xe nên nói người này xuống xe, tránh sự cố nguy hiểm và sử dụng đồng hồ để đo, kiểm tra dòng điện. Vừa thao tác, chiếc xe bất ngờ bốc lửa phừng phừng. Anh Hùng vội vàng buông đồ, vừa nhảy khỏi xe thì phương tiện phát nổ.

May mắn thoát chết nhưng anh Hùng vẫn rất sốc sau cú tai nạn nghề nghiệp nhớ đời (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người dân địa phương đã nỗ lực giúp chủ và thợ xe dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bao trùm và nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe, chỉ còn trơ khung.

Anh Hùng dù thoát chết nhưng bị thương ở chân. Anh ngồi thần người bên vệ đường nhìn chiếc xe cháy rụi, không thể cứu vãn, bên cạnh là người chủ xe la hét, lớn tiếng mắng mỏ vì xót của.

"Tôi được đưa đi cấp cứu nhưng việc xe phát nổ cứ ám ảnh. Hơn 15 năm làm nghề, lần đầu tôi gặp phải chuyện như thế này. Đây là tai nạn nghề nghiệp xui rủi, rất đáng tiếc", anh Hùng chia sẻ.

Cũng theo anh Hùng, sau vụ việc, anh bị áp lực từ cả chủ xe và dư luận vì cho rằng do anh nên xe mới phát nổ như thế.

"Tôi rất sốc và nói với vợ con rằng chắc sẽ bỏ nghề, không bám lấy cái nghề vừa vất vả vừa nguy hiểm như này nữa. Ban đầu chủ xe do xót của nên có nói tôi này kia. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ lý do cháy xe, biết là có nhiều nguyên nhân chứ không phải do thợ gây ra, chủ xe đã đến nhà tôi nói chuyện. Tôi cũng hỗ trợ chủ xe một phần và sự việc hiện đã êm đẹp", anh Hùng nói.

Khi nêu dự định bỏ nghề, anh Hùng liên tục nhận được sự can gián, động viên từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân để dần bình tâm, tiếp tục theo đuổi cái nghề đã gắn bó nhiều năm qua.

"Vụ việc là bài học xương máu của tôi cũng như cho các đồng nghiệp. Tôi hiểu rằng nghề gì cũng có sẽ có những lúc gặp tai nạn nghề nghiệp nên bản thân lúc nào cũng phải cố gắng, thận trọng trong từng thao tác", anh Hùng nói.

Được nhiều người động viên, anh Hùng thôi ý định bỏ nghề (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau sự cố, anh Hùng mới chỉ mở lại garage được vài ngày. Anh đã nhận sửa chữa một số xe nhưng gặp xe nào hư đường dẫn điện, có sự cố chạm điện là anh lại thấy lạnh sống lưng, dựng tóc gáy.

Dù vậy, đêm khuya, nhận điện thoại báo ô tô hư hỏng dọc đường, anh Hùng vẫn xách túi đồ nghề lên đường. Bởi với anh, sửa xe lưu động là nghề anh đã gắn bó, theo đuổi vì vừa có thể giúp người khác vừa mang lại thu nhập nuôi gia đình.