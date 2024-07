Anh thợ mỏ bất ngờ giơ tay đối thoại với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Câu hỏi "ngoài chương trình"

Ngày 6/4/2013, anh Đoàn Văn Lý, công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo là một trong 5 công nhân được trực tiếp gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến vị lãnh đạo cao nhất làm việc với cán bộ, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Hơn 10 năm trôi qua, anh Lý vẫn không quên cảm giác bồi hồi, tự hào khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư.

Chương trình hôm đó có sự tham dự của đại diện công nhân Công ty Than Núi Béo và Công ty Than Hòn Gai. Tuy nhiên, do thời gian không nhiều, nên ban tổ chức bố trí một công nhân Công ty Than Hòn Gai phát biểu.

Tổng Bí thư gặp gỡ cán bộ công nhân viên ngành than (Ảnh: NVCC).

Anh Lý cho biết, sau khi công nhân này phát biểu xong, Tổng Bí thư bất ngờ nói ông muốn nghe thêm ý kiến của công nhân Công ty Than Núi Béo.

"Lúc đó, chúng tôi cũng ngạc nhiên vì kịch bản chương trình không bố trí thời lượng cho công nhân công ty Than Núi Béo không phát biểu nên không ai có sự chuẩn bị từ trước", anh Lý chia sẻ.

Trước câu hỏi "ngoài chương trình" đó, anh Lý đặc biệt xúc động vì hiểu rằng Tổng Bí thư rất quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của công nhân ngành than. Chính vì vậy, dù chưa có sự chuẩn bị trước, anh Lý đã lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu để mạnh dạn giơ tay xin có ý kiến.

Công nhân Đoàn Văn Lý nhớ lại: "Lúc đó, tôi có chia sẻ là mong muốn Tổng Bí thư quan tâm đến ngành than hơn nữa, thực sự tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công nhân thợ mỏ.

Đặc biệt, tôi nêu ý kiến Tổng Bí thư tạo điều kiện để dự án hầm lò của Công ty Than Núi Béo triển khai thành công. Bởi đây là dự án đầu tiên của công ty chuyển từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò lúc bấy giờ".

Sau khi kết thúc phần chia sẻ diễn ra trong ít phút ngắn ngủi, trong lòng nam công nhân cảm thấy rất vinh dự khi được gặp lại là người đã trực tiếp đối thoại với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đáp lại nguyện vọng của anh Lý, Tổng Bí thư khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để mỏ than Núi Béo hoàn thành dự án đó. Và đến nay, dự án của công ty đã vận hành rất tốt.

Thời điểm được gặp Tổng Bí thư, anh Lý đã làm việc 10 năm tại Công ty Than Núi Béo, ở vị trí Tổ trưởng tổ sửa chữa cơ, phân xưởng sửa chữa máy mỏ.

Vốn làm công việc nặng nhọc, độc hại, công nhân ngành than như anh Lý càng thêm xúc động khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp đến thăm hỏi và động viên anh em công nhân sản xuất.

Công nhân Đoàn Văn Lý (Ảnh: NVCC).

"Cảm nhận của tôi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm là sự gần gũi, giản dị. Khi bước vào hội trường, bác Trọng cười tươi, trìu mến với mọi người, bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nắm chặt, lời động viên anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rất chân thành", anh Lý chia sẻ.

Vừa qua, do đặc thù công việc, anh Lý đã chuyển sang làm việc cho Công ty Cổ phần Than Hà Tu. Song những kỷ niệm lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư luôn được anh khắc cốt ghi tâm.

Dù thường xuyên xem báo đài, biết được sức khỏe của Tổng Bí thư thời gian qua không được tốt. Song, khi nghe thông báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng từ trần, anh Đoàn Văn Lý vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Bởi ngoài là đoàn viên công đoàn, anh còn là Đảng viên, có cảm nhận sâu đậm về đồng chí với người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Anh Lý cho biết, một trái tim lớn ngừng đập không chỉ là tổn thất của riêng ai, mà của toàn dân tộc.

Kỷ niệm khó phai giữa công trường ngổn ngang

Chị Hoàng Thị Hiền, nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần Than Núi Béo vẫn tự hào khi mình là một trong số nữ nhân viên ít ỏi của công ty được gặp trực tiếp Tổng Bí thư trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

23 năm gắn bó với công ty từ khi ra trường, chị Hiền vẫn cho rằng đây là sự kiện ý nghĩa và tự hào với bản thân trong những năm tháng làm thợ mỏ.

Chị Hiền vinh dự được gặp trực tiếp Tổng Bí thư (Ảnh: NVCC).

"Tôi nhớ như in ngày hôm đó, Tổng Bí thư đi kiểm tra công tác hoàn nguyên môi trường tại công ty, khảo sát khu vực tháp giếng dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và thăm, động viên rất nhiều cán bộ, công nhân viên", chị Hiền chia sẻ.

Thời điểm Tổng Bí thư lên thăm, nhân viên phòng tổ chức nhân sự cho biết, Than Núi Béo đang thực hiện chuyển đổi từ mô hình khai thác than lộ thiên sang hầm lò. Khai trường mỏ Núi Béo như một đại công trường lớn.

Trên công trường bụi bặm ấy, Tổng Bí thư đã bắt tay, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trong đơn vị nỗ lực vượt bậc trong sản xuất, kinh doanh. Chị Hiền tả, Tổng Bí thư mặc trang phục giản dị, luôn cười rất hiền, thân thiện.

Do số lượng công nhân, lao động lớn, chị Hiền cho biết, ông chỉ có thể trò chuyện, bắt tay rất nhanh.

Thứ để lại, nhắc nhớ là cây đa Tổng Bí thư trồng lưu niệm năm xưa trong khuôn viên công ty đang phát triển xanh tốt, nhắc nhở cán bộ, công nhân luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan nơi làm việc.

Đây là một trong 3 chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đến công nhân ngành than nói riêng và công nhân, lao động nói chung.