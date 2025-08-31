Anh nông dân bị nói “khùng” vì chi tiền tỷ trồng sầu riêng trên đất khô cằn

Anh Nguyễn Hoàng Kiệt (50 tuổi, ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) bắt đầu hành trình chinh phục loài cây “khó tính” năm 2018 khi trồng 170 cây sầu riêng Monthong và Ri6 trên 1ha đất núi khô cằn ở Đồng Giữa thuộc khu phố Định Bình Nam, phường Bồng Sơn.

Bỏ ra hơn 1,5 tỷ đồng để cải tạo đất, lắp hệ thống tưới, cây giống và chăm bón, anh Kiệt vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình, bạn bè.

Anh Nguyễn Hoàng Kiệt bên vườn sầu riêng trĩu quả của gia đình (Ảnh: Bảo Sương).

“Không ít người nói tôi bị… khùng bởi sầu riêng chỉ sống được ở vùng đất Tây Nguyên, Nam Trung Bộ hay Đông Nam Bộ. Làm sao trồng ở đất núi khô cằn này được, đầu tư vào chỉ có thất bại thôi?”, anh Kiệt nhớ lại.

Thế nhưng bằng niềm đam mê và sự kiên trì, cùng sự hướng dẫn kỹ thuật từ người anh ở “thủ phủ” sầu riêng Khánh Sơn (Khánh Hòa), anh Kiệt dần chinh phục vùng đất khắc nghiệt. Sau 7 năm, 120 cây đã cho trái, mỗi cây đạt năng suất 100-120kg, giá bán tại vườn 45.000-50.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh Kiệt thu lãi nửa tỷ đồng/vụ/năm.

Anh Kiệt kể việc bén duyên với cây sầu riêng rất tình cờ. Trước đây anh lái xe tải chuyên đi mua bán gỗ keo, một lần vô tình phát hiện trong rẫy keo của người dân địa phương có cây sầu riêng ra trái và ăn rất ngon. Sau lần đó, anh bắt đầu tìm hiểu và quyết định chinh phục cây sầu riêng ngay ở mảnh đất quê hương.

Vùng đất xưa nay không ai dám nghĩ trồng sầu riêng sẽ cho quả nhiều như vậy (Ảnh: Bảo Sương).

Theo anh Kiệt, ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên cây phát triển kém nhưng chi phí đầu tư rất lớn. Thời tiết, thổ nhưỡng mỗi vùng khác nhau nên phải thử nghiệm nhiều loại phân bón khác nhau mới tìm ra công thức phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống tưới tiêu, thoát nước cũng được thiết kế bài bản để sầu riêng không sốc nước trong giai đoạn ra hoa, kết trái.

“Những năm đầu tôi cũng trầy trật vì thiếu kinh nghiệm, vụ đầu tiên sầu riêng ra quả chi chít nhưng bị rụng hết khi còn non. Nhưng qua từng năm đúc kết kinh nghiệm, bây giờ tôi đã biết cách chăm sóc. Sầu riêng không nhiều bệnh nhưng đòi hỏi chăm sóc rất kỹ, bón phân nhiều, định kỳ hàng tháng phải dùng vôi bột để sát trùng đất”, anh Kiệt chia sẻ.

Anh Kiệt chia sẻ thêm, điều tối kỵ nhất là không nên tưới nước trực tiếp vào gốc, đặc biệt là thời kỳ sầu riêng đang ra hoa.

Ông Bùi Ngọc Hiệp (73 tuổi), hàng xóm sống dưới chân núi, cho hay khi biết anh Kiệt có ý định trồng sầu riêng nên đã can ngăn vì chắc chắn sẽ thất bại. Thế nhưng ông không ngờ bây giờ vườn sầu riêng trĩu quả như vậy, ai cũng phục.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Bồng Sơn cũng rất bất ngờ với mô hình trồng sầu riêng đầu tiên ở địa bàn cho hiệu quả cao (Ảnh: Doãn Công).

Với thành công bước đầu, anh Kiệt đang xin chính quyền hỗ trợ thuê thêm đất dài hạn để mở rộng mô hình lên 200-250 cây, đồng thời tiếp tục cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, góp phần đa dạng kinh tế địa phương.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân phường Bồng Sơn, mô hình trồng sầu riêng của hộ anh Kiệt là đầu tiên ở địa bàn phường mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chất lượng sầu riêng cũng không kém vùng trồng truyền thống như ở Tây Nguyên.

“Lần đầu tiên tôi thấy vườn sầu riêng trĩu quả ngay tại quê hương. Sầu riêng rất ngọt và thơm, ai ăn cũng mê”, vị lãnh đạo Hội Nông dân phường chia sẻ.

Từ người bị cho là khùng, anh Kiệt đã minh chứng rằng với đam mê và nỗ lực, cây trồng “khó tính” như sầu riêng vẫn có thể đơm hoa kết trái trên vùng đất núi bạc màu.