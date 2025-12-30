7 doanh nghiệp nhận ngay 2.700 công nhân của công ty đóng cửa sát Tết

Ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho hay chiều 29/12, đoàn công tác liên ngành đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Panko Vina về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động sau khi doanh nghiệp thông báo đóng cửa nhà máy vào ngày 1/2/2026 (tức 15 tháng Chạp âm lịch).

Công nhân Công ty TNHH Panko Vina tan làm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sau buổi làm việc, ông Phong cho biết hiện có 7 doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tuyển dụng toàn bộ 2.706 công nhân tại Công ty Panko Vina.

Báo cáo sơ bộ trước đó của Công ty Panko Vina, nhà máy tại Bến Cát có 2.640 công nhân. Con số cập nhật lại vừa qua là 2.706 lao động.

Thực tế, nhu cầu tuyển dụng của các công ty này lên đến 3.768 lao động. Đây là các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, nội thất, linh kiện điện - điện tử và cơ khí, bao gồm: Motomotion Việt Nam, Zhigao Furniture Việt Nam, New Wide (Việt Nam), Yazaki EDS Việt Nam, Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét, Endo Kondo Việt Nam, TNHH Da Nu.

Dự kiến, các doanh nghiệp sẽ thực hiện việc tiếp nhận công nhân của Công ty TNHH Panko Vina từ ngày 15/1/2026, để người lao động có việc làm tiếp nối ngay.

Người lao động đều mong có việc làm trước Tết để kịp ổn định, lo cho gia đình (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Các công ty tiếp nhận lao động đều có nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp gần Mỹ Phước 1. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người lao động không cần phải đi xa hay phải chuyển chỗ ở, xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt.

Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyển dụng với hình thức đơn giản nhất để người lao động nhanh chóng quay trở lại làm việc; khuyến khích đơn vị sử dụng không phân biệt lao động lớn tuổi, lao động nữ đang mang thai, sắp sinh con hoặc nghỉ thai sản”, ông Phong nói.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Panko Vina cho hay đã ghi nhận ý kiến của người lao động về việc chi trả lương tháng 13 và sẽ trình xin ý kiến tập đoàn mẹ ở Hàn Quốc. Sau đó, đơn vị sẽ thông báo cho người lao động về quyết định chính thức vào ngày 30/12.

Công ty cam kết giải quyết các thủ tục để đảm bảo lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Anh Mai Văn Hải (27 tuổi), công nhân tại Công ty TNHH Panko Vina, thở phào khi hay tin sẽ được tiếp nhận vào công ty khác trên địa bàn.

Anh Hải kể, ngày 29/12, nhiều công nhân tại nhà máy đã dừng việc để chờ phản hồi về quyền lợi từ công ty. Công ty cũng thông báo cho người lao động nghỉ việc có tính lương trong ngày 30/12.

“Nếu được tiếp tục làm việc, tôi mừng lắm vì có thể cho gia đình một cái Tết yên ổn”, anh Hải bộc bạch.

Vợ chồng anh Hải đã có 4 năm làm công nhân tại Công ty TNHH Panko Vina. Hằng tháng, thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 16–17 triệu đồng, vừa đủ chi tiêu sinh hoạt, nuôi một con nhỏ và thỉnh thoảng phụ giúp bố mẹ già.

Công nhân Công ty TNHH Panko Vina mong được nhận tháng lương thứ 13 sau cả năm làm việc đầy đủ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Những ngày qua, vợ chồng anh Hải cùng rất lo lắng vì chị đang mang thai con thứ hai, dự sinh đầu tháng 3/2026, con đầu thì chuẩn bị vào lớp 1 mà cả hai cùng lúc mất việc.

Anh cũng kỳ vọng công ty chi trả tháng lương thứ 13 để trang trải dịp Tết đến bởi toàn bộ người lao động đã cống hiến trọn năm, chỉ mong chờ khoản thưởng này. Nếu không có thưởng Tết tại Panko Vina thì dù có thể chuyển sang công ty khác làm việc ngay anh cũng khó được gì vì thâm niên chưa cao.

Chị Nguyễn Thị Thơ (39 tuổi, quê Hà Tĩnh) có 14 năm làm việc tại Công ty TNHH Panko Vina. Ngày 29/12, chị và nhiều đồng nghiệp đã dừng việc vì chưa đồng ý với các chính sách mà công ty đưa ra trước đó.

“Không thể trách cứ gì, tôi chỉ mong doanh nghiệp hỗ trợ lương tháng 13 để gia đình lo cái Tết này đã, bởi chúng tôi đã cống hiến cả năm, chỉ trông chờ vào khoản thưởng Tết. Nếu không được, tôi cũng chẳng thể làm gì, thông cảm, chia sẻ với nhau thôi”, chị Thơ rơm rớm nước mắt.

Hay tin công ty đang xem xét về việc chi trả lương tháng 13 và sẽ có thông báo vào ngày 30/12, chị Thơ nín thở chờ. Chị cũng nhẹ lòng khi biết toàn bộ công nhân được tạo điều kiện tiếp nhận làm việc ngay tại các công ty khác trên địa bàn.